В Китае заработал первый беспилотный круглосуточный магазин на колесах

В Китае заработал первый в мире беспилотный магазин на колесах. Машина-магазин Moby является полностью самостоятельной торговой точкой, так как обходится не только без водителя, но и без продавцов.

Уникальный магазин разработан компанией Wheelys, которая уже успела прославиться своими мобильными кафе. Новый магазин на колесах работает от солнечных батарей и колесит по городу по определенному расписанию. Он также обладает искусственным интеллектом, благодаря которому может доставить товар клиентам с помощью своих дронов.

Внешне Moby Store — припаркованное на площади неподалеку от кампуса транспортное средство, похожее на автобус маскировочных киберпанковских расцветок. Благодаря стеклянному от пола до потолка фасаду посетители на входе могут разглядеть полки с красными коробками. Чтобы войти в магазин без кассы и персонала, нужно сканировать QR-код при помощи смартфона, о чём предупреждает табличка на входе.

Для совершения покупок в магазине Moby человеку достаточно пройти регистрацию в специальном приложении. С его помощью он может зайти в магазин, отсканировать штрих-коды с понравившихся товаров, рассчитаться по электронной карте и забрать свой товар. Если возникло затруднение, то можно воспользоваться помощью голографического симулятора по имени Холл. Благодаря новинке покупателям не нужно идти в магазины и стоять в очередях. Достаточно узнать расписание движения Moby по городу.

Moby может справиться и с другими задачами. В частности, он следит за наличием товаров и при их отсутствии движется на склад для пополнения.

Пока новый магазин на колесах проходит тестирование. В случае успеха такие же магазины можно будет встретить и в других городах мира. Разработчики уверены, что Moby может стать магазином будущего.