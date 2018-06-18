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В «Колесе побед» от «Эльдорадо» приняли участие более 170 тыс. человек

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Эльдорадо
Эльдорадо
Бытовая техника

Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо», объявляет итоги проведения футбольной промоакции «Колесо побед», прошедшей в 187 российских городах.

По условиям акции после покупки клиенты крутили специальное колесо и получали скидку 100% на свое текущее приобретение или купон на скидку номиналом от 1 000 до 6 000 рублей для оплаты следующего заказа. Полученными купонами уже воспользовались более половины участников «Колеса побед». Благодаря акции более 3 000 человек получили свою покупку в подарок. Рекордные выигрыши зафиксированы в Омске и Нягани, где клиенты совершенно бесплатно стали обладателями телевизоров стоимостью 129 999 рублей. Средний выигрыш составил 10 200 рублей.

Промоакция проводилась как в рознице, так и в интернет-магазине eldorado.ru при условии самовывоза. Покупателям были доступны несколько тысяч товаров из наиболее популярных категорий: цифровая техника, телевизоры, аксессуары, крупная и малая бытовая техника, товары для красоты и здоровья. Наиболее востребованными по итогам акции оказались: смартфоны, телевизоры, утюги, чайники и стиральные машины.

«В преддверии масштабных спортивных событий мы стремились приятно удивить покупателей выгодными предложениями и запустили несколько нестандартных промоактивностей. Акция „Колесо побед“ привлекла большое количество покупателей в наши магазины по всей стране благодаря низкой стоимости качественных товаров и интересной механике. Десятки тысяч клиентов с удовольствием вовлекались в процесс и получали гарантированные призы. В ряде случаев размер скидки превышал 100 тыс. рублей. Наша сеть ценит лояльность покупателей и предлагает не только тысячи товаров по выгодной цене, но также качественный сервис вместе с широким спектром дополнительных услуг. Ждём всех в наших магазинах», ‒ отмечает директор по розничным продажам компании «Эльдорадо» Дмитрий Суханов.

Компании и сервисы: Эльдорадо
Автор: Анна
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