В «Колесе побед» от «Эльдорадо» приняли участие более 170 тыс. человек

Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо», объявляет итоги проведения футбольной промоакции «Колесо побед», прошедшей в 187 российских городах.

По условиям акции после покупки клиенты крутили специальное колесо и получали скидку 100% на свое текущее приобретение или купон на скидку номиналом от 1 000 до 6 000 рублей для оплаты следующего заказа. Полученными купонами уже воспользовались более половины участников «Колеса побед». Благодаря акции более 3 000 человек получили свою покупку в подарок. Рекордные выигрыши зафиксированы в Омске и Нягани, где клиенты совершенно бесплатно стали обладателями телевизоров стоимостью 129 999 рублей. Средний выигрыш составил 10 200 рублей.

Промоакция проводилась как в рознице, так и в интернет-магазине eldorado.ru при условии самовывоза. Покупателям были доступны несколько тысяч товаров из наиболее популярных категорий: цифровая техника, телевизоры, аксессуары, крупная и малая бытовая техника, товары для красоты и здоровья. Наиболее востребованными по итогам акции оказались: смартфоны, телевизоры, утюги, чайники и стиральные машины.