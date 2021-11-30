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В компании METRO изучили, как изменилось поведение потребителей за 20 лет

К 20-летию компании METRO вместе с исследовательским агентством Research Me провели всероссийский опрос, в котором узнали, как изменился рацион россиян и покупки продуктов за последние 20 лет. Аналитики исследовали предпочтения жителей старше 45 лет с 2000 по 2021 и рацион россиян возрастом от 20 лет за последнее десятилетие. Также учитывались данные по продажам в торговых центрах METRO по всей России.

Как поменялся рацион россиян за 20 лет

Большинство россиян (71%) отметили, что их питание за последние 20 лет сильно изменилось. Респонденты признались, что в нулевых ели больше сладостей и сахара в целом — так ответили 47% женщин и 35% мужчин. 36% опрошенных мужчин также сообщили, что 20 лет назад ели больше мяса. При этом в METRO фиксируют изменения и во вкусовых предпочтениях покупателей. В последние годы вырос спрос на говядину: клиенты стали готовить больше стейков, в том числе и из премиальных видов мяса.

Несмотря на некоторое снижение потребления мяса, за два последних десятилетия каждый второй россиянин (53%) стал добавлять в рацион значительно больше фруктов и овощей.

Один из любопытных трендов, зафиксированных в компании METRO, это возросший интерес россиян к свежим и замороженным грибам. Наряду с привычными шампиньонами, вырос спрос на вешенки и экзотические грибы, такие как шимиджи, шиитаке, эноки.

31% опрошенных рассказали, что стали реже есть продукты с содержанием сахара и глютена. Активнее всех отказываются от "вредного"‎ молодежь 18-24 лет, а также жители Санкт-Петербурга и Москвы. Вероятно, это связано с выделением в магазинах и торговых центрах ЗОЖ-товаров в отдельную полку или товарный ряд.

В METRO не только работают над расширением здорового ассортимента ЗОЖ, но и следят за "‎полезностью«‎ составов товаров собственных торговых марок. Компания снизила содержание соли и сахара в 42 товарах под собственными брендами Metro Chef и Rioba, в том числе в соусах и джемах, печенье, консервированных овощах и так далее.

Поход за магазин и ностальгия

Важными факторами при выборе магазина для россиян стали: ассортимент — (так ответили 52% респондентов), транспортная доступность — 44%, возможность заказа продуктов на дом — 19%, наличие кассы самообслуживания — 18%. Наличие парковки и забота об экологии (эко-продукты, контейнеры для сдачи вторсырья) набрали по 13%. Любопытно, что среди мужчин доступность магазина‎ — самый популярный и важный критерий выбора продуктового.

47% опрошенных отметили, что сейчас любят ходить за покупками больше чем раньше. Среди преимуществ — возможность купить все необходимое в одном месте: например, это важный критерий для более половины женщин. При этом 21% россиян все еще скучают по гастрономам и рынкам с возможностью пообщаться с продавцами и соседями.

Как пояснили в компании METRO, которая анализирует потребительские привычки россиян вот уже 20 лет, интерес к покупкам впрок остается все еще очень сильным, если клиент видит выгоду в приобретении сразу нескольких упаковок товара. При этом трафик постепенно перетекает из традиционных магазинов в онлайн, особенно в крупных городах.

Больше всего жители тоскуют по вкусу советского мороженого — так ответила половина опрошенных, независимо от их возраста. 38% скучают по докторской колбасе и другим изделиям из мяса советского периода. На третьем месте — газировка тех лет и сладости, причем мужчины скучают по ним больше женщин (11% против 6%).

Приготовление еды дома

В плане приготовления пищи до конца 2000-х поведение россиян практически не менялось: большинство готовили дома (85% женщин и 72% мужчин). К 2020-му году, несмотря на пандемию и наличие возможности быть дома, реже подходить к плите стали 14% женщин и 6% мужчин соответственно. Таким образом, в 2021 году только 71% женщин и 66% мужчин готовят дома. Этот тренд набирает силу.

Уже несколько лет сохраняется тренд на полуфабрикаты. В компании METRO отмечают, что продажи салатных смесей и готовых наборов вареных овощей также растут: такие заготовки помогают значительно экономить время на кухне.

«METRO наблюдает за изменениями в потреблении людей, не только благодаря клиентам торговых центров, но и благодаря бизнесу, с которым сотрудничает. Владельцы магазинов у дома покупают в METRO то, что пользуется спросом у домохозяйств, рестораторы также меняют свои закупки вслед за запросом гостей, а наши торговые центры являются зеркалом привычек людей, которые покупают впрок для семьи. За 20 лет работы по всей России мы смогли стать свидетелем появления большей осознанности потребления, смены сценариев ведения быта и отношения к походу в ресторан. Есть также вещи, которые не поменялись: желание покупать качественные продукты по выгодным ценам», — комментируют в пресс-службе.

Автор: Анна
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