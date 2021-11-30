В компании METRO изучили, как изменилось поведение потребителей за 20 лет

К 20-летию компании METRO вместе с исследовательским агентством Research Me провели всероссийский опрос, в котором узнали, как изменился рацион россиян и покупки продуктов за последние 20 лет. Аналитики исследовали предпочтения жителей старше 45 лет с 2000 по 2021 и рацион россиян возрастом от 20 лет за последнее десятилетие. Также учитывались данные по продажам в торговых центрах METRO по всей России.

Как поменялся рацион россиян за 20 лет

Большинство россиян (71%) отметили, что их питание за последние 20 лет сильно изменилось. Респонденты признались, что в нулевых ели больше сладостей и сахара в целом — так ответили 47% женщин и 35% мужчин. 36% опрошенных мужчин также сообщили, что 20 лет назад ели больше мяса. При этом в METRO фиксируют изменения и во вкусовых предпочтениях покупателей. В последние годы вырос спрос на говядину: клиенты стали готовить больше стейков, в том числе и из премиальных видов мяса.

Несмотря на некоторое снижение потребления мяса, за два последних десятилетия каждый второй россиянин (53%) стал добавлять в рацион значительно больше фруктов и овощей.

Один из любопытных трендов, зафиксированных в компании METRO, это возросший интерес россиян к свежим и замороженным грибам. Наряду с привычными шампиньонами, вырос спрос на вешенки и экзотические грибы, такие как шимиджи, шиитаке, эноки.

31% опрошенных рассказали, что стали реже есть продукты с содержанием сахара и глютена. Активнее всех отказываются от "вредного"‎ молодежь 18-24 лет, а также жители Санкт-Петербурга и Москвы. Вероятно, это связано с выделением в магазинах и торговых центрах ЗОЖ-товаров в отдельную полку или товарный ряд.

В METRO не только работают над расширением здорового ассортимента ЗОЖ, но и следят за "‎полезностью«‎ составов товаров собственных торговых марок. Компания снизила содержание соли и сахара в 42 товарах под собственными брендами Metro Chef и Rioba, в том числе в соусах и джемах, печенье, консервированных овощах и так далее.

Поход за магазин и ностальгия

Важными факторами при выборе магазина для россиян стали: ассортимент — (так ответили 52% респондентов), транспортная доступность — 44%, возможность заказа продуктов на дом — 19%, наличие кассы самообслуживания — 18%. Наличие парковки и забота об экологии (эко-продукты, контейнеры для сдачи вторсырья) набрали по 13%. Любопытно, что среди мужчин доступность магазина‎ — самый популярный и важный критерий выбора продуктового.

47% опрошенных отметили, что сейчас любят ходить за покупками больше чем раньше. Среди преимуществ — возможность купить все необходимое в одном месте: например, это важный критерий для более половины женщин. При этом 21% россиян все еще скучают по гастрономам и рынкам с возможностью пообщаться с продавцами и соседями.

Как пояснили в компании METRO, которая анализирует потребительские привычки россиян вот уже 20 лет, интерес к покупкам впрок остается все еще очень сильным, если клиент видит выгоду в приобретении сразу нескольких упаковок товара. При этом трафик постепенно перетекает из традиционных магазинов в онлайн, особенно в крупных городах.

Больше всего жители тоскуют по вкусу советского мороженого — так ответила половина опрошенных, независимо от их возраста. 38% скучают по докторской колбасе и другим изделиям из мяса советского периода. На третьем месте — газировка тех лет и сладости, причем мужчины скучают по ним больше женщин (11% против 6%).

Приготовление еды дома

В плане приготовления пищи до конца 2000-х поведение россиян практически не менялось: большинство готовили дома (85% женщин и 72% мужчин). К 2020-му году, несмотря на пандемию и наличие возможности быть дома, реже подходить к плите стали 14% женщин и 6% мужчин соответственно. Таким образом, в 2021 году только 71% женщин и 66% мужчин готовят дома. Этот тренд набирает силу.

Уже несколько лет сохраняется тренд на полуфабрикаты. В компании METRO отмечают, что продажи салатных смесей и готовых наборов вареных овощей также растут: такие заготовки помогают значительно экономить время на кухне.