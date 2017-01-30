В Конструкторе Яндекс.Директа появилась библиотека изображений

Команда Яндекс.Директа сообщила о том, что в Конструкторе появилась библиотека изображений.

Рекламодателям Директа теперь не придется тратить время на поиск подходящей картинки для создания привлекательных графических изображений – им стала доступна библиотека, в которой сейчас есть более 4000 крупных и четких изображений. Изображения отсортированы по тематикам.

В интерфейсе можно обрезать изображение под каждый формат графических графических объявлений так, чтобы они смотрелись наиболее привлекательно.

Чтобы воспользоваться встроенной библиотекой, необходимо кликнуть «Выбрать» при выборе файла для графического объявления в Конструкторе (вместо «Загрузить с компьютера»).