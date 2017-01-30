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В Конструкторе Яндекс.Директа появилась библиотека изображений

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Яндекс.Директ
Яндекс.Директ
Контекст (управление и аналитика)

Команда Яндекс.Директа сообщила о том, что в Конструкторе появилась библиотека изображений. 

Рекламодателям Директа теперь не придется тратить время на поиск подходящей картинки для создания привлекательных графических изображений – им стала доступна библиотека, в которой сейчас есть более 4000 крупных и четких изображений. Изображения отсортированы по тематикам.

В интерфейсе можно обрезать изображение под каждый формат графических графических объявлений так, чтобы они смотрелись наиболее привлекательно.

Чтобы воспользоваться встроенной библиотекой, необходимо кликнуть «Выбрать» при выборе файла для графического объявления в Конструкторе (вместо «Загрузить с компьютера»).

Компании и сервисы: Яндекс.Директ
Автор: Анна
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