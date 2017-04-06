В Конструкторе Яндекс.Директа появились новые форматы, шаблоны и настройки графических объявлений

Команда Яндекс.Директа сообщила о добавлении в Конструктор новых форматов и новых способов загрузки изображений, а также об обновлении шаблонов.

Были добавлены форматы: 300×300, 120×1000, 600×240, 500×300, 600×300, 280×336, 480×320 и 320×480. Теперь у рекламодателей есть возможность создавать графические объявления в 12 форматах сразу, что автоматически увеличивает количество доступных для показа позиций на площадках-партнерах.

Также при создании графических объявлений в Конструкторе теперь можно добавлять изображения из сети по URL, а также использовать загруженные ранее — они будут храниться в отдельной библиотеке.

Чтобы рекламные тексты не терялись на пестром фоне, теперь при помощи инструмента «Тон» яркое изображение можно затемнить или придать ему другой оттенок.

Во всех шаблонах появилась возможность добавить логотип, домен и дополнительный текст. Кроме того, в каждое текстовое поле можно вписать на 10 символов больше — это позволит рекламодателям более полно описать свое предложение или поэкспериментировать с формулировками объявлений.