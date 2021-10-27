В Краснодаре начал работу сервис быстрой доставки Ozon Express

Краснодарцам стал доступен широкий ассортимент товаров — от свежих продуктов и бакалеи до товаров повседневного спроса, товаров для детей, косметики, одежды и электроники — всего порядка 15 тыс. товарных наименований с экспресс-доставкой за час. Для местных производителей появление сервиса в регионе — новая возможность наладить онлайн-канал продаж.

Первый из двух даркcторов Ozon Express открылся на улице Григория Пономаренко. Экспресс-доставкой за час уже охвачены центральные и северные районы Краснодара, а доставка в удобные часовые слоты доступна для жителей всего города и близлежащих населенных пунктов. Второй даркстор, расположенный на улице им. Стасова, значительно расширяет зону доставки за час — она покроет юго-восточную часть города.

В ассортименте сервиса, помимо разнообразных продуктов питания, товаров повседневного спроса и многого другого, представлены и продукты под собственной торговой маркой Ozon Express. Сейчас собственная линейка бренда насчитывает более 30 позиций — это кофе, чай, яйца, питьевая вода, сыры и молочные продукты. В ноябре в дарксторах появится собственная пекарня — краснодарцы смогут заказать горячие чесночные багеты, хлеб, чиабатты, слоеную сладкую выпечку и даже донаты.

Вместе с сотрудниками даркстора и курьерами сервис обеспечит в регионе порядка 180 новых рабочих мест. Кроме того, Ozon Express даст новый канал сбыта местным производителям — сервис уже активно ищет локальных поставщиков продуктов питания. Их поиск и обучение работе с платформой проходят в том числе в рамках совместной образовательной программы Ozon и Минсельхоза РФ. Уже сейчас с сервисом сотрудничают маслозавод «Абинский», Агрокомплекс им Н.И. Ткачева, фирма «Торес». Сотрудничать с Ozon Express можно и став поставщиком для собственной торговой марки Ozon Express. В собственной линейке брендов уже есть продукция, которую поставляют фермеры из разных регионов страны.

«Наш край сегодня является одним из самых перспективных регионов для развития онлайн-торговли. За последний год ее оборот увеличился в 2 раза и только за первое полугодие превысил 32 млрд рублей. Причём порядка четверти продаж обеспечила компания Ozon — это говорит о популярности у жителей края. Кроме того, для нас важно, что компания привлекает поставщиков среди местных производителей. Уже сейчас на Ozon представлены порядка двух тысяч краевых предпринимателей. Их число только за последний год увеличилось в 3 раза и — я уверен — будет расти и дальше», — говорит Руппель Александр Александрович, вице-губернатор Краснодарского края.