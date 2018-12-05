В «Л'Этуаль» появились корзинки для посетителей, которым не требуется помощь консультантов

В магазине «Л'Этуаль», открывшемся в ноябре в московском «Афимолле», появились корзинки для посетителей, которые не хотят, чтобы к ним подходили консультанты с советами.

Покупатели, которым не требуется помощь, могут взять золотую корзинку — тогда их не будут беспокоить вопросами. Остальные могут воспользоваться синей корзинкой.

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В компании уточнили, что постарались сделать из нового магазина — «одну большую зону комфорта», поделив пространство на несколько частей. Например, мужской отдел похож по оформлению на барбершоп, спа-зона выполнена в восточном стиле, а в отделе средств по уходу за телом стоит ванна с различными средствами, которые можно попробовать.

«ЛʼЭтуаль» открылся в «Афимолле» 20 ноября. Появится ли нововведение с корзинками в остальных магазинах сети не уточняется.