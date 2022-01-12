В «Ленте» появится продукция фермеров, которых поддерживает Россельхозбанк

Розничная сеть «Лента» начала сотрудничество с фермерскими хозяйствами, которые будут поставлять свою продукцию благодаря совместному проекту компании с Россельхозбанком(РСХБ).

«Лента» предоставила банку критерии для отбора фермерских хозяйств, чья продукция попадёт в магазины сети. Специальную форму заявки производители могут заполнить на платформе Свое Фермерство. Если товары соответствуют критериям отбора, они появятся на полках магазинов «Ленты».

На первом этапе проекта компания принимает предложения по поставке молочной продукции и мяса в магазины в Санкт-Петербурге. В дальнейшем география проекта будет расширена.

РСХБ также сам отбирает производителей, подходящих по параметрам, установленным торговой сетью, среди своих клиентов и помогает им заключить договоры на поставку продукции. Помимо этого, локальным производителям оказывают экспертную поддержку, в том числе в оформлении рекламных материалов и проведении маркетинговых акций.

«Лента» тесно сотрудничает с местными производителями во всех регионах присутствия компании. Продукция фермерских хозяйств востребована у наших покупателей, поэтому мы надеемся, что благодаря совместному проекту с Россельхозбанком сможем расширить свой ассортимент и предложить уникальные товары«. Директор по коммерческим процессам и развитию компании «Лента» Светлана Петрова

В январе компания начнёт рассматривать заявки от производителей, участвующих в проекте.