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В «Ленте» появится продукция фермеров, которых поддерживает Россельхозбанк

Розничная сеть «Лента» начала сотрудничество с фермерскими хозяйствами, которые будут поставлять свою продукцию благодаря совместному проекту компании с Россельхозбанком(РСХБ).

«Лента» предоставила банку критерии для отбора фермерских хозяйств, чья продукция попадёт в магазины сети. Специальную форму заявки производители могут заполнить на платформе Свое Фермерство. Если товары соответствуют критериям отбора, они появятся на полках магазинов «Ленты».

На первом этапе проекта компания принимает предложения по поставке молочной продукции и мяса в магазины в Санкт-Петербурге. В дальнейшем география проекта будет расширена.

РСХБ также сам отбирает производителей, подходящих по параметрам, установленным торговой сетью, среди своих клиентов и помогает им заключить договоры на поставку продукции. Помимо этого, локальным производителям оказывают экспертную поддержку, в том числе в оформлении рекламных материалов и проведении маркетинговых акций.

«Лента» тесно сотрудничает с местными производителями во всех регионах присутствия компании. Продукция фермерских хозяйств востребована у наших покупателей, поэтому мы надеемся, что благодаря совместному проекту с Россельхозбанком сможем расширить свой ассортимент и предложить уникальные товары«.

Директор по коммерческим процессам и развитию компании «Лента» Светлана Петрова

В январе компания начнёт рассматривать заявки от производителей, участвующих в проекте.

«РСХБ много лет работает с фермерскими хозяйствами, это наши важнейшие клиенты. Поэтому мы, как никто другой, знаем обо всех сложностях, с которыми они сталкиваются при реализации своей продукции на широкую аудиторию. Для маленькой молочной фермы в пригороде это задача зачастую почти непосильная. Соглашения с крупными ритейлерами имеют для аграриев огромную ценность, ведь они позволяют найти новый значительный рынок сбыта. Мы очень рады, что „Лента“ готова помогать РСХБ в продвижении натуральной продукции. Уверена, мы положили начало долгому и плодотворному сотрудничеству»

Директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.

Автор: Анна
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