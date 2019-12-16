В «M.Видео» появятся кофейные точки Cofix

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о партнёрстве с компанией Cofix. В рамках пилотного проекта кофейные точки площадью 6 кв. м открываются на территории двух московских магазинов «М.Видео». Как показывают действующие проекты ритейлера, эмоционально-вовлекающие зоны в магазине привлекают посетителей и повысить удовлетворённость от покупки.

Пилотная кофейня сети Cofix уже заработала в отдельно стоящем магазине «М.Видео» на м. Алексеевская, и в ближайшее время появится как минимум ещё в одной точке. В ассортименте представлены все напитки, снеки, салаты, завтраки. За покупку в «М.Видео» клиенты бесплатно получат чашку кофе. Совместные точки продаж Cofix и «М.Видео» позволят сделать процесс выбора и покупки техники более комфортным, привлечь дополнительную аудиторию, а также снизить стоимость аренды площади для каждого из партнёров. При условии успешного пилота планируется масштабирование нового формата на другие магазины ритейлера в Москве.

«Нашим клиентам важны не только широкий ассортимент, доступные цены и актуальные новинки, но также опыт и позитивные эмоции, которые они получают от процесса покупки и нахождения в магазине. Для создания атмосферы ожидаемого события и приключения мы внедряем в магазинах новые технологии, открываем увлекательные демозоны, добавляем открытую выкладку для тех, кто ценит внешний вид устройств и тактильные ощущения от него — всего в „М.Видео“ работает порядка 12 000 специальных зон и форматов „магазин в магазине“. Интеграция в наши бизнес-процессы такого элемента как кофейные точки — это не только дань мировому тренду в ритейле, но и уникальная возможность лучше понять покупателей и предоставить им дополнительный сервис», — отмечает менеджер по инновациям в розничных форматах «М.Видео» Кирилл Дзюба.

Интерес покупателей к кулинарной тематике и кофе заметен в рамках других проектов «М.Видео». В магазинах сети регулярно проходят кулинарные мастер-классы известных шеф-поваров и бренд-шефов крупнейших производителей. Под руководством профессионалов посетители магазинов лично готовят и тестируют технические новинки. Получить новый кулинарный опыт клиенты могут также в отдельных бренд-зонах. Наличие такого пространства позволяет повысить продажи конкретного бренда в среднем на 15-20%.

Кофе-зоны уже доказали свою эффективность в рамках формата m_mobile, суббренда «М.Видео», ориентированного на продажи цифровой техники. На данный момент действуют 18 магазинов, где на площади 200-300 кв. м. представлено в среднем 2 000 наименований. В каждом из салонов клиенты могут выпить кофе в специальной зоне, а заодно получить консультацию и посмотреть каталог товаров в интернет-магазине. Салоны под брендом m_mobile демонстрируют высокие результаты и позволяют сети стать одним из ведущих игроков в быстрорастущем телеком-сегменте, способствуют этому, в том числе, дополнительные сервисы. Любители смартфонов выпивают в каждом из магазинов m_mobile порядка 3,5 тыс. чашек кофе ежегодно.

«По результатам партнёрства мы сможем оценить новый трафик и взаимное влияние коллаборации на основные показатели сети. Сотрудничество с „М.Видео“ нацелено на тестирование двух форматов. На Проспекте Мира мы оцениваем эффективность street-ритейл точки, на ул. Фестивальной — внутри торгового центра. Обе кофейни — в формате shop-in-shop», — сказала директор по недвижимости компании Cofix Елена Карамышева.

Для Cofix это не первое сотрудничество с ритейлерами в формате shop-in-shop. В конце ноября открылись точки продаж в универмаге butik.ru и beauty-коворкинге INDI.