В магазинах Билайн появятся кофейни CostaExpress

Билайн объявляет об открытии в магазинах компании первых кофе-корнеров популярного мирового бренда CostaExpress. Кобрендинговая инициатива призвана усовершенствовать клиентский опыт от посещения магазинов Билайн, создав для посетителей еще более дружелюбную и комфортную среду.

При открытии своих магазинов Билайн использует технологии геоаналитики больших данных, благодаря чему кофе-корнеры Costa в магазинах Билайн открываются в точках с максимальным клиентским траффиком.

Юрий Смагаринский, исполнительный вице-президент по продажам и сервису Билайн, прокомментировал: «Партнерство Билайн и Costa воплощает нашу философию высочайшего уровня сервиса для клиентов, когда в магазине мобильного оператора доступны не только самые лучшие товары, но и любимый кофе от одной из лучших мировых кофеен».

Партнерство с Costa продолжает начатый год назад проект развития магазинов Билайн, в рамках которого компания улучшает опыт посещения своих магазинов за счет открытия на их площадях полноценных кофеен и кофе-корнеров.

В ноябре 2018 года розничная сеть Билайн признана лучшей по качеству обслуживания в мобильных салонах по результатам независимой экспертизы информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Тайные покупатели посетили 653 торговые точки в крупнейших городах России, расположенные в местах с максимальной проходимостью. Работа каждого салона оценивалась по 22 показателям, в частности, удобство расположения магазина, его ассортимент, доступ к товару, скорость обслуживания, культура общения, внешний вид сотрудника, знание им тарифов и готовность дать профессиональную консультацию, а также другие критерии.