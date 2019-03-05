В магазинах и торговых центрах появится система распознавания лиц

Система распознавания лиц FindFace от компании NtechLab появится в магазинах и торговых центрах. Технологию выведет на рынок компания Watcom Group, специализирующаяся на анализе посетительских потоков. Она позволит торговым площадкам получать сведения о возрасте, поле, поведении и эмоциях покупателей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора Watcom Group Романа Скороходова.

Компании подписали договор о сотрудничестве, условия которого не раскрывают. Система распознавания позволит точно подсчитывать поток, число повторных визитов, вычислять конверсию от посетителя к покупателю. Торговые площадки смогут анализировать данные о поле, возрасте, эмоциях клиентов, отслеживать перемещения каждой из заданных групп. Решение позволит следить за сотрудниками, предоставляя статистику их перемещений, выявлять случаи мошенничества и факты присутствия нежелательных посетителей. В Watcom Group подчеркивают, что данные будут собираться обезличенно.

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров предполагает, что разработка решения может стоить от 30 до 100 млн руб., в зависимости от уровня и точности сбора данных. По его подсчетам, базовая стоимость продукта для небольшого торгцентра или гипермаркета может составить 15 млн руб.

Учредитель АНО «Право Роботов» Никита Куликов сомневается в обезличенном сборе данных. По его словам, агрегатор в любом случае захочет получить дополнительные сведения о посетителях и вряд ли столкнется со сложностями. Кроме того, работа систем распознавания лиц не противоречит действующему законодательству.