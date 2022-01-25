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В магазинах ИКЕА запущена переработка пищевых отходов

В магазинах ИКЕА Дыбенко, Нижний Новгород, Екатеринбург и Адыгея-Кубань запущена переработка пищевых отходов. Специальное оборудование позволит компании самостоятельно перерабатывать около 160 тонн отходов в год. Проект стал еще одним шагом в реализации стратегии бренда по устойчивому развитию и к концу 2022 года будет расширен на другие магазины ИКЕА.

По данным ООН, одна треть произведенной еды в мире оказывается не съедена. Пищевые отходы не только усугубляют проблему голода, но и негативно влияют на окружающую среду: они способствуют изменению климата из-за выбросов метана, загрязняют материалы, которые можно было бы переработать, а также являются основной причиной возгораний, неприятного запаха на полигонах и, как следствие, плохого самочувствия людей, живущих рядом. Поэтому ИКЕА стремится производить как можно меньше таких отходов и перерабатывать их.

Оборудование для переработки пищевых отходов (Reddonatura), которое установлено в магазинах ИКЕА, преобразует пищевые отходы в удобрение, которое затем отправляется в Верхневолжский федеральный аграрный научный центр и используется для выращивания различных культур.

Также с сентября 2021 года во всех магазинах ИКЕА было установлено оборудование Food Waste Watcher, которое автоматизирует процесс учета списаний пищевых отходов и позволит сократить их количество на 50%. Сотруднику необходимо лишь поместить отходы в контейнер и указать причину их возникновения. С помощью видеокамеры и весов Food Waste Watcher самостоятельно распознает вид списываемых продуктов и их вес, а компьютерный блок внутри оборудования фиксирует эти данные и отправляет в систему Winnow. Благодаря этой системе в магазинах появится возможность получать ряд различных отчетов о списаниях продуктов на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основах, отслеживать динамику снижения списаний и организовать работу сотрудников отдела питания более эффективно. Новое оборудование также позволит наблюдать за трендами в этой области не только в России, но и во всех магазинах ИКЕА в мире.

«Рестораны ИКЕА входят в список самых крупных ресторанных сетей мира. Мы в ИКЕА стремимся минимизировать количество пищевых отходов: используем продукты в срок и практически не списываем их по причине срока годности, адаптируем размер порции и цену, если видим, что определенные блюда всегда остаются на тарелках, а также делаем скидки на блюда, которые остаются несъеденными к вечеру. Однако отходы все равно остаются. Наша инициатива по переработке пищевых отходов в удобрение прямо в магазинах станет одной из первых на российском рынке и поможет приблизиться к безотходному и более экологичному будущему»

Елена Шашлова, руководитель отдела питания ИКЕА в России.

В ряде российских регионов ИКЕА совместно с партнерами перерабатывает пищевые отходы с 2019 года. На сегодняшний день уровень переработки всех отходов в магазинах ИКЕА в России составляет 75%.

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Автор: Elvira
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