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В магазинах Испании хотят ввести плату за примерку одежды

В магазинах Испании хотят ввести плату с потенциальных покупателей за примерку одежды. С такой инициативой, выступила советник по вопросам экономики и финансов сообщества Кастилия и Леон Мария дель Пилар-дель-Олмо.

Как пояснили власти, все дело в самих любителях погулять по магазинам, которые после прогулок по бутикам и множества примерок делали фото себя в нарядах, подбирали нужный размер, однако покупали понравившуюся обновку не там, где примеряли, а в интернет-магазинах.

Эта инициатива была анонсирована в ходе пресс-конференции по итогам секторного совещания по делам торговли. Региональные советники поддержали идею министра промышленности, торговли и туризма Рейеса Марото о создании Торгового надзора 4.0 для конкурирования с цифровым рынком.

«Если ничего не предпринимать, покупатели будут и дальше заказывать выбранные вещи онлайн. Настало время внедрять идеи для защиты малого бизнеса от действий крупных транснациональных корпораций, работающих через Интернет», — цитирует чиновника издание «Испания по-русски».

Автор: Анна
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