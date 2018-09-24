В магазинах Испании хотят ввести плату за примерку одежды

В магазинах Испании хотят ввести плату с потенциальных покупателей за примерку одежды. С такой инициативой, выступила советник по вопросам экономики и финансов сообщества Кастилия и Леон Мария дель Пилар-дель-Олмо.

Как пояснили власти, все дело в самих любителях погулять по магазинам, которые после прогулок по бутикам и множества примерок делали фото себя в нарядах, подбирали нужный размер, однако покупали понравившуюся обновку не там, где примеряли, а в интернет-магазинах.

Эта инициатива была анонсирована в ходе пресс-конференции по итогам секторного совещания по делам торговли. Региональные советники поддержали идею министра промышленности, торговли и туризма Рейеса Марото о создании Торгового надзора 4.0 для конкурирования с цифровым рынком.