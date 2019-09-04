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В магазинах «М.Видео» появились пункты выдачи заказов маркетплейса goods.ru

В розничных магазинах «М.Видео» заработали 10 новых пунктов выдачи заказов маркетплейса goods.ru. Теперь покупатели смогут получать заказы в удобное для них время в более чем 30 магазинах «М.Видео», расположенных не только в Москве, но и в Московской области и Санкт-Петербурге. Доставка goods.ru работает в 149 городах России, общее количество постаматов и пунктов выдачи заказов превышает 3000.

Во всех 30 пунктах выдачи заказов goods.ru в магазинах «М.Видео» действуют особые условия: доставка стоит 1 рубль при любой сумме заказа. Пять магазинов с пунктами выдачи в Москве и Санкт-Петербурге работают круглосуточно. Покупатели могут воспользоваться электронной очередью и забрать как предоплаченные на сайте заказы, так и оплатить покупку в пункте выдачи удобным способом — картой или наличными. При этом есть возможность выкупить товары частично.

Чаще всего в ПВЗ в «М.Видео» забирают товары из категорий «бытовая техника и электроника» (внешние аккумуляторы, игры наушники, смартфоны Apple), «красота и уход» (шампуни и зубные пасты), а также «детские товары» (подгузники, молочные каши и смеси) и «супермаркет» (чай, кофе, бытовая химия). Самыми востребованными на данный момент являются магазины на улице Обручева и Зеленодольской, где выдается более 500 заказов в неделю.

«М.Видео» и goods.ru разработали специальный дизайн пунктов выдачи заказов маркетплейса, который будет реализован в ближайшие месяцы. Зона выдачи заказов goods.ru визуально выделится, а представленный на ней голографический вентилятор будет транслировать товары из различных категорий, представленных на маркетплейсе, и элементы фирменного стиля.

«Популярность способа доставки в ПВЗ растет, уже сейчас в пунктах выдачи забирают почти половину заказов goods.ru — 48%. Мы планируем и в дальнейшем расширять перечень ПВЗ в магазинах «М.Видео», а также готовим запуск подобного сервиса в магазинах сети «Эльдорадо» — комментирует генеральный директор goods.ru Соломон Кунин.

Доставка goods.ru работает в 149 городах России, охватывая все федеральные округа РФ кроме Сибирского и Дальневосточного. Общее количество постаматов и пунктов выдачи заказов превышает 3000, часть ПВЗ организована в партнерстве с магазинами «М.Видео», а также с застройщиком RDI и управляющей компанией ПИК-Комфорт.

Автор: Анна
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