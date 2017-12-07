+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

В магазинах «М.Видео» появился искусственный интеллект

Смотрите в каталоге
М.видео
М.видео
Бытовая техника

Компания «М.Видео» привлекла нового рекламного героя — робота. Макс помогает клиентам разобраться в технике и совершить выгодную покупку.

Робот прекрасно ориентируется в новейших технологиях и «говорит» с гаджетами на одном языке. В то же время Макс очень любит людей и мечтает помогать им с выбором и приобретением техники. В рамках предновогодней рекламной кампании «М.Видео» робот Макс вместе с другими героями представит самые интересные акции и ценовые предложения. Пока Макс проходит «стажировку» с опытным консультантом «М.Видео» Александром Пушным, и в будущем сможет работать самостоятельно.

«Звезды» в рекламе — не редкость, но у них есть графики съёмок и выступлений, райдеры, предпочтения, которые все сложнее увязать с ежедневной потребностью покупателей выбирать лучшее, разбираться в нюансах, делать выгодные покупки. Искусственный интеллект — часть ежедневных бизнес-процессов «М.Видео», и теперь он будет помогать и нашим клиентам. Внимательный к деталям фанат техники Макс воплотил дух «М.Видео», соединив искреннее желание помочь с глубокой экспертизой в технологиях«, — говорит руководитель департамента маркетинговых коммуникаций «М.Видео» Юлия Зарипова.

Рекламная концепция разработана в партнёрстве с рекламным агентством Instinct. Робот Макс был создан в студии компьютерной графики в сфере телевизионной рекламы «Трехмер». Первая рекламная кампания с участием Макса пройдет на ТВ, в наружной рекламе и digital-каналах.

Компании и сервисы: М.видео
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

15 декабря / Комментарии
ГК «О'КЕЙ» договорилась с X5 Retail Group о продаже бизнеса супермаркетов

ГК «О'КЕЙ» договорилась с X5 Retail Group о продаже бизнеса супермаркетов

O’KEY Group S.A. и X5 Retail Group, сообщают о достижении договоренностей по приобретению X5 бизнеса супермаркетов, которые в настоящее время работают под брендом «О'КЕЙ». ФАС России одобрила соответствующее ходатайство.

далее →

14 декабря / Комментарии
Путин предложил простить индивидуальным предпринимателям долги по налогам

Путин предложил простить индивидуальным предпринимателям долги по налогам

Президент Владимир Путин предложил освободить граждан и индивидуальных предпринимателей от налоговой задолженности на сумму более 56 миллиардов рублей.

далее →

14 декабря / Комментарии
СИТИЛИНК тестирует новый формат магазинов

СИТИЛИНК тестирует новый формат магазинов

Федеральный дискаунтер электроники и бытовой техники СИТИЛИНК запустил в Пятигорске первый магазин экспериментального формата – шоу-рум. Праздничное открытие прошло с 8 по 10 декабря по адресу: ул. Октябрьская, д. 3, ТЦ «Весна».  

далее →

14 декабря / Комментарии
Metro заработала в России в 15 раз больше, чем в Германии

Metro заработала в России в 15 раз больше, чем в Германии

Metro впервые за пять лет раскрыла годовые доходы на российском рынке. Согласно обнародованным данным, за 2016/17 финансовый год, выручка сети в России составила 3,4 млрд евро. 

далее →

13 декабря / Комментарии
Тайные покупатели составили рейтинг сетевых кофеен с самым вкусным кофе и лучшим сервисом

Тайные покупатели составили рейтинг сетевых кофеен с самым вкусным кофе и лучшим сервисом

В ноябре 2017 года компания BINO, первый в мире сервис для полностью самостоятельного управления проектами методом «тайный покупатель», провела независимое исследование качества обслуживания посетителей сетевых кофеен.  В выборку попали восемь заведений в России, отобранных исходя из количества точек: «КофеБин», «Кофе Хауз», Traveler's coffee, «Шоколадница», «Даблби», Coffeeshop Company, Costa Coffee, «Старбакс».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!