В магазинах «М.Видео» появился искусственный интеллект

Компания «М.Видео» привлекла нового рекламного героя — робота. Макс помогает клиентам разобраться в технике и совершить выгодную покупку.

Робот прекрасно ориентируется в новейших технологиях и «говорит» с гаджетами на одном языке. В то же время Макс очень любит людей и мечтает помогать им с выбором и приобретением техники. В рамках предновогодней рекламной кампании «М.Видео» робот Макс вместе с другими героями представит самые интересные акции и ценовые предложения. Пока Макс проходит «стажировку» с опытным консультантом «М.Видео» Александром Пушным, и в будущем сможет работать самостоятельно.

«Звезды» в рекламе — не редкость, но у них есть графики съёмок и выступлений, райдеры, предпочтения, которые все сложнее увязать с ежедневной потребностью покупателей выбирать лучшее, разбираться в нюансах, делать выгодные покупки. Искусственный интеллект — часть ежедневных бизнес-процессов «М.Видео», и теперь он будет помогать и нашим клиентам. Внимательный к деталям фанат техники Макс воплотил дух «М.Видео», соединив искреннее желание помочь с глубокой экспертизой в технологиях«, — говорит руководитель департамента маркетинговых коммуникаций «М.Видео» Юлия Зарипова.

Рекламная концепция разработана в партнёрстве с рекламным агентством Instinct. Робот Макс был создан в студии компьютерной графики в сфере телевизионной рекламы «Трехмер». Первая рекламная кампания с участием Макса пройдет на ТВ, в наружной рекламе и digital-каналах.