В магазинах «Обувь России» заработали пункты выдачи посылок DPD

Группа компаний «Обувь России» сообщает о начале нового проекта с DPD, крупнейшим коммерческим оператором экспресс-доставки РФ. Партнеры успешно завершили тестирование пунктов выдачи онлайн-посылок DPD, расположенных в магазинах розничных сетей «Обуви России».

В рамках пилотного проекта, запущенного в декабре 2018 года, к сети DPD Pickup было подключено более 20 торговых точек в таких городах, как Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Улан-Удэ и других. В дальнейшем планируется подключить еще около 150 магазинов.

Партнерство с компанией DPD является частью стратегии «Обуви России» по интеграции в логистическую инфраструктуру российского рынка интернет-торговли. Реализацию этой стратегии компания начала в 2018 году. «Благодаря новому проекту мы предлагаем нашим клиентам новый удобный сервис, повышаем качество обслуживания в наших розничных сетях, увеличиваем трафик и омниканальные продажи», — комментирует Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России».

Размещение пунктов выдачи в салонах обувной компании — новый этап сотрудничества DPD и ГК «Обувь России», начавшегося еще в 2013 году с доставки товаров в розничные магазины сети.

«Мы ценим сотрудничество с такой динамично развивающейся компанией, как „Обувь России“, и рады, что теперь наше партнерство приобрело новую форму. Выдача посылок DPD в магазинах открывает пользователям еще больше удобных локаций для получения онлайн-заказов, привлекает дополнительный трафик для наших партнеров и позволяет обувной компании расширить спектр услуг, которыми могут воспользоваться покупатели», — комментирует Илья Мартынов, директор по продажам Сибири и Дальнего Востока DPD в России.

На текущий момент «Обувь России» сотрудничает с двумя крупными операторами логистического рынка российского e-commerce и выдает более 1500 онлайн-заказов в неделю. Группа будет дальше развивать новое направление и подключать к нему новых партнеров.