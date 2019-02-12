+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

В магазинах «Обувь России» заработали пункты выдачи посылок DPD

Смотрите в каталоге
DPD
DPD
Курьерские службы

Группа компаний «Обувь России» сообщает о начале нового проекта с DPD, крупнейшим коммерческим оператором экспресс-доставки РФ. Партнеры успешно завершили тестирование пунктов выдачи онлайн-посылок DPD, расположенных в магазинах розничных сетей «Обуви России».

В рамках пилотного проекта, запущенного в декабре 2018 года, к сети DPD Pickup было подключено более 20 торговых точек в таких городах, как Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Улан-Удэ и других. В дальнейшем планируется подключить еще около 150 магазинов.

Партнерство с компанией DPD является частью стратегии «Обуви России» по интеграции в логистическую инфраструктуру российского рынка интернет-торговли. Реализацию этой стратегии компания начала в 2018 году. «Благодаря новому проекту мы предлагаем нашим клиентам новый удобный сервис, повышаем качество обслуживания в наших розничных сетях, увеличиваем трафик и омниканальные продажи», — комментирует Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России».

Размещение пунктов выдачи в салонах обувной компании — новый этап сотрудничества DPD и ГК «Обувь России», начавшегося еще в 2013 году с доставки товаров в розничные магазины сети.

«Мы ценим сотрудничество с такой динамично развивающейся компанией, как „Обувь России“, и рады, что теперь наше партнерство приобрело новую форму. Выдача посылок DPD в магазинах открывает пользователям еще больше удобных локаций для получения онлайн-заказов, привлекает дополнительный трафик для наших партнеров и позволяет обувной компании расширить спектр услуг, которыми могут воспользоваться покупатели», — комментирует Илья Мартынов, директор по продажам Сибири и Дальнего Востока DPD в России.

На текущий момент «Обувь России» сотрудничает с двумя крупными операторами логистического рынка российского e-commerce и выдает более 1500 онлайн-заказов в неделю. Группа будет дальше развивать новое направление и подключать к нему новых партнеров.

Компании и сервисы: DPD
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

13 февраля / Комментарии
«Почта России» расширит партнерство с Alibaba Group

«Почта России» расширит партнерство с Alibaba Group

Почта России и Cainiao (логистический дивизион Alibaba Group) подписали письмо о намерениях для более тесного сотрудничествав области трансграничной цифровой торговли и предоставления логистических услуг на рынке электронной коммерции. Документ подписали генеральный директор Почты России Николай Подгузов и директор Cainiao Network Лин Ван.

далее →

12 февраля / Комментарии
Dostavista запустила приложение для заказа товаров из ближайших магазинов

Dostavista запустила приложение для заказа товаров из ближайших магазинов

Служба срочной доставки Dostavista выпустила iOS-приложение своего товарного маркетплейса Dostavista.Market. Сейчас сервис работает только в Москве, а затем будет запущен еще в 17 городах присутствия в России и в других странах.

далее →

6 февраля / Комментарии
OZON увеличивает фулфилмент-мощности

OZON увеличивает фулфилмент-мощности

OZON запустит на территории Московской области новый фулфилмент-центр и увеличит площади фулфилмент-фабрики в Твери на 40%.

далее →

6 февраля / Комментарии
Маркетплейс Беру запустил бесплатную доставку

Маркетплейс Беру запустил бесплатную доставку

Маркетплейс Беру запустил бесплатную доставку заказов без подписок и премиальных аккаунтов для заказов от 2999 рублей.

далее →

5 февраля / Комментарии
Компания Omnic установила рекорд Гиннесса на мировом рынке постаматов

Компания Omnic установила рекорд Гиннесса на мировом рынке постаматов

На мировом рынке постаматов установлен рекорд Гиннеса: компания Omnic – разработчик решений для автоматизации последней мили для игроков розничной торговли, финансов и логистики, построила самый большой в мире постамат на 1182 автоматизированные ячейки.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!