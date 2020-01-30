В магазинах «Ситилинк» появляются постаматы PickPoint

Электронный дискаунтер «Ситилинк» и логистический оператор PickPoint, управляющий крупнейшей в стране сетью постаматов, развивают сотрудничество. В рамках нового совместного проекта компании приступили к установке постаматов на территории магазинов «Ситилинк».

В настоящий момент автоматизированные терминалы по выдаче посылок уже доступны в 34 магазинах в 24 городах России. В планах компаний в первом квартале 2020 года — увеличить количество постаматов на территории магазинов в Москве, обеспечить присутствие в Самаре, Оренбурге и других городах.

Благодаря сотрудничеству покупатели интернет-магазинов, с которыми работает федеральная сеть PickPoint, смогут получить товары в удобном месте в удобное время. Магазины «Ситилинк» расположены на территории торговых центров, а также в локациях около транспортных узлов и крупных городских улиц. Работают до 21-22 часов.

«PickPoint сотрудничает более чем с 10 000 интернет-магазинов и маркетплейсов. Чтобы стать ближе к покупателю, мы постоянно расширяем сеть постаматов в регионах, — отметила CEO PickPoint Надежда Романова. — Сегодня наша сеть из более чем 8 000 постаматов и пунктов выдачи работает в 626 городах и населенных пунктах России. Благодаря проникновению Интернета в регионы, повышению уровня доверия к покупкам в интернет-магазинах, доступная и удобная доставка в России очень востребована. В качестве партнера по проекту мы выбрали „Ситилинк“, магазины этой компании расположены в удобных для получателей локациях, а бренд отлично зарекомендовал себя у российского потребителя».

«Новый проект — второй вектор сотрудничества наших компаний. С 2018 года «Ситилинк» выдает заказы клиентов PickPoint в собственных точках: за это время выдано более 500 000 заказов, — комментирует Михаил Славинский, генеральный директор «Ситилинк». — Мы рады развитию партнерских отношений. Сотрудничество будет взаимовыгодным: позволит нашим покупателям больше узнать о возможностях доставки через PickPoint, так как компания станет ближе. А аудитория PickPoint сможет лучше познакомиться с ассортиментом и акциями «Ситилинк».