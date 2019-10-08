В магазинах «Вкусвилл» откроются аптеки

Сеть магазинов «Вкусвилл» планирует открыть на своих площадях аптеки дальневосточной компании «Монастырев». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

На первоначальном этапе стороны рассчитывают открыть на площадях «Вкусвилла» девять точек в Москве, сообщила продакт-менеджер ритейлера по медицинской категории Наталья Петрыкина. Первые объекты должны заработать до конца 2019 г. В дальнейшем проект может быть расширен и выведен в регионы. Первые аптеки разместятся на площади от 20 кв. м.

Динамика роста продаж в продуктовом ритейле сокращается, а упущенную выручку сети пытаются восполнить за счет сдачи в аренду своих площадей по повышенной ставке, утверждает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Проекты по открытию аптек на своих площадях уже развивают другие продуктовые сети — X5 Retail Group и «Азбука вкуса».