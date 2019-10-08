+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

В магазинах «Вкусвилл» откроются аптеки

Сеть магазинов «Вкусвилл» планирует открыть на своих площадях аптеки дальневосточной компании «Монастырев». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

На первоначальном этапе стороны рассчитывают открыть на площадях «Вкусвилла» девять точек в Москве, сообщила продакт-менеджер ритейлера по медицинской категории Наталья Петрыкина. Первые объекты должны заработать до конца 2019 г. В дальнейшем проект может быть расширен и выведен в регионы. Первые аптеки разместятся на площади от 20 кв. м.

Динамика роста продаж в продуктовом ритейле сокращается, а упущенную выручку сети пытаются восполнить за счет сдачи в аренду своих площадей по повышенной ставке, утверждает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Проекты по открытию аптек на своих площадях уже развивают другие продуктовые сети — X5 Retail Group и «Азбука вкуса».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

3 октября / Комментарии
«Магнит» будет развивать собственные торговые марки как бренды

«Магнит» будет развивать собственные торговые марки как бренды

В 2020 году в магазинах сети будет представлено 26 уникальных собственных брендов, включающих более 1000 товарных позиций. Компания разработала несколько линеек продукции в трех покупательских сегментах, в том числе премиум-товары. Первый бренд — «Магнит Свежесть» — уже появляется в магазинах сети по всей географии присутствия.

далее →

2 октября / Комментарии
За 9 месяцев «Обувь России» открыла более 150 собственных магазинов

За 9 месяцев «Обувь России» открыла более 150 собственных магазинов

Группа компаний «Обувь России», первая публичная компания российского fashion-ритейла, подводит итоги по развитию розничной сети за 9 месяцев 2019 года. В отчетный период Группа продолжала активно открывать торговые точки по всей России. С начала года прирост розничной сети составил 157 собственных магазинов.

далее →

2 октября / Комментарии
«Барометр глобальной торговли DHL»: темпы развития мировой торговли продолжают снижаться

«Барометр глобальной торговли DHL»: темпы развития мировой торговли продолжают снижаться

«Барометр глобальной торговли» DHL прогнозирует дальнейшее снижение темпов роста мировой торговли. Общий индекс составляет сейчас 47 пунктов, что на 1 пункт ниже показателя июня. Таким образом, отмечается значительное замедление темпов падения по сравнению с прошлым кварталом, когда общий индекс был снижен на 8 пунктов.

далее →

1 октября / Комментарии
Группа «М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ запустили оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ запустили оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ запустили пилот и провели первые транзакции по оплате покупок в рознице с помощью динамических QR-кодов в рамках Системы быстрых платежей (СБП).

далее →

1 октября / Комментарии
X5 Retail Group запустила тестирование видеоаналитики в сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток»

X5 Retail Group запустила тестирование видеоаналитики в сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток»

X5 Retail Group запустила пилот по видеоаналитике полок и зоны фруктов и овощей в своих торговых сетях. Решение позволяет в режиме реального времени 24/7 отслеживать наличие товара и своевременно информировать персонал о необходимости пополнения полок.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!