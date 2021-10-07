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В «Магнитах» появятся кассы-трансформеры

«Магнит» установит в магазинах кассы-трансформеры. Розничная сеть тиражирует решение для повышения качества сервиса и снижения нагрузки на персонал. На первом этапе 300 касс-трансформеров появятся почти в 130 магазинах «у дома» и «Магнит косметик»: от юга России до Заполярья. Торговые точки, которые вошли в стартовый контур проекта, характеризуются высоким покупательским трафиком и значительной долей безналичных платежей.

Кассы-трансформеры отличаются от обычных касс самообслуживания (КСО) тем, что работают в двух режимах: как аппараты для самостоятельной оплаты и как привычные кассы с сотрудником. Они позволяют выбрать оптимальный вариант проведения транзакций в зависимости от нагрузки персонала и разделить клиентские потоки по объему корзины.

При тестировании касс-трансформеров на пуле магазинов зафиксировано снижение очередей на 13%, а уровень конверсии покупательского трафика достигал 40%.

Оснащение магазинов кассами нового поколения будет поэтапным. Компания будет дорабатывать покупательский путь в торговых залах, чтобы организовать удобную зону завершения покупок на гибридных КСО, работать над совершенствованием эргономики оборудования, а также создавать программы мотивации для сотрудников, чтобы они популяризировали современное оборудование среди покупателей.

Всего в магазинах «Магнит» разных форматов установлено около 1,75 тыс. касс привычных касс самообслуживания. Этот инструмент сервиса компания развивает с 2014 г. По данным розничной сети, потребители, которые предпочитают самостоятельную покупку, в среднем почти в 1,5 раза чаще посещают торговую точку. Основные пользователи — женщины от 20 до 40 лет и мужчины от 25 до 40 лет. В магазинах, где установлены КСО, фиксируют увеличение производительности персонала на 4%, снижение очередей на 20%. Кроме того, чек у покупателей, предпочитающих КСО, на 10% выше, чем средний чек.

«Кассы самообслуживания стали неизменным атрибутом ежедневных покупок, и мы хотим максимально использовать имеющиеся на рынке возможности такого оборудования. Мы фиксируем усиливающийся тренд на самостоятельную оплату: во-первых, поведение покупателей развивается по минимально затратному пути, во-вторых, в пандемию часть клиентов хочет дистанцироваться от рутинных взаимодействий, поэтому считаем внедрение гибридных касс хорошим инструментом для повышения уровня сервиса и оптимизации повседневных процессов в магазинах без увеличения штата».

Эдуард Ирышков, директор департамента розничных технологий сети «Магнит»

Автор: Анна
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