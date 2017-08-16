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В Mail.ru Group появилась должность вице-президента по развитию электронной коммерции

В холдинге Mail.ru Group появилась должность вице-президента по развитию электронной коммерции. Это направление возглавила бывший топ-менеджер «Яндекса» Ирина Йозефсон-Шнайдер, пишет издание vc.ru, ссылаясь на источник в компании. Информацию в Mail.Ru Group подтвердили.

Йозефсон-Шнайдер вышла на новую должность 14 августа. В «Яндексе» она занимала должность директора по операционному маркетингу. Топ-менеджер покинула компанию в марте 2017 г.

Назначение отдельного куратора направления электронной коммерции в Mail.ru Group объяснили стремлением усилить этот сегмент бизнеса компании. В него входят сервис доставки еды Delivery Club, классифайд «Юла», райдшеринг-сервис BeepCar и автоклассифайд Am.ru.

По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, во втором квартале 2017 г. это направление показало уверенный рост. Во втором квартале ecommerce (считается вместе с поиском и другими сервисами) принес компании 1,1 млрд руб. выручки при общей выручке в 13,1 млрд руб.

Ирина Йозефсон-Шнайдер работала в «Яндексе» на протяжении шесть лет. Она отвечала за стратегию и тактику продвижения мобильных и других сервисов «Яндекса», работала над запуском и продвижением «Яндекс.Браузера».

Автор: Анна
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