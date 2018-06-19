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В маркетплейсе «Яндекса» и «Сбербанка» появятся товары из заграницы

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Сбербанк России
Сбербанк России
Финансовые организации

Совместное предприятие (СП) «Яндекса» и «Сбербанка» планирует запустить тестирование интернет-площадки для трансграничной торговли до конца лета 2018 года. Об этом РИА Новости рассказал глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.

Гришаков сообщил, что бета-тестирование начнётся «в ближайшее время». По его словам, площадка позволит россиянам быстрее получать товары, купленные за рубежом.

Как пояснил Гришаков, в рамках СП стороны намерены создать еще и площадку трансграничной онлайн-торговли.

«Сейчас мы активно прорабатываем этот эксперимент. Он еще не запущен публично, но это вопрос ближайшего времени. Я думаю, до конца лета (запустим открытое бета-тестирование — ред.). Будет продукт, который позволит нашим соотечественникам покупать товары из заграницы. Причем как из Юго-Восточной Азии, так и в принципе из любых других стран. Сейчас это не всегда просто, очень часто товары идут 50-60 дней», — сказал он.

«Сбербанк» и «Яндекс.Маркет» закрыли сделку по совместному предприятию в апреле 2018 года. Компания занимается в том числе работой «Яндекс.Маркета» и развитием трансграничной онлайн-торговли.

Компании и сервисы: Сбербанк России, Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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