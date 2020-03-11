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В марте «Обувь России» начала продавать мелкую бытовую технику

В марте на полках магазинов, входящих в состав группы компаний «Обувь России», появилась мелкая бытовая техника под брендами Polaris, Centek, Vitek, Scarlett и «Добрыня». В первую очередь новый ассортимент поступил в торговые точки в Новокузнецке, Бийске, Омске, Барнауле, Красноярске, Абакане и других сибирских городах, в дальнейшем товары будут продаваться практически во всех магазинах сетей Westfalika и «Пешеход», которые входят в Группу. Объем пилотной партии мелкой бытовой техники составил свыше 35 000 товарных единиц.

Ассортимент включает электрические чайники, утюги, блендеры, тримеры, бритвы, фены, плойки, грили и т.д. «Для нас это первый опыт сотрудничества с поставщиками мелкой бытовой техники, что позволит нам, с одной стороны, расширить ассортимент продаваемых товаров, с другой — привлечь новых клиентов, — комментирует Ольга Данилова, руководитель отдела сопутствующих товаров ГК „Обувь России“. — Мы постоянно анализируем рынок и отслеживаем новые тенденции, в том числе и в потребительском поведении. Мы видим, что наши покупатели интересуются новинками, поэтому мы стремимся максимально удовлетворить запросы наших клиентов, что способствует росту их лояльности к нашим магазинам».

«Мы очень рады нашему сотрудничеству с „Обувью России“, поскольку она является одной из ведущих компаний на fashion-рынке и уже много лет удерживает свои позиции, предоставляя покупателям качественные товары и сервисы. Это гибкая, динамично развивающаяся компания, которая постоянно ищет новые возможности и смелые подходы для роста бизнеса. Мы следуем такой же стратегии в нашем развитии. В нашем лице „Обувь России“ получила стабильного и надежного партнера, поэтому мы уверены, что, опираясь на наш опыт работы на рынке, сможем совместно добиться высоких результатов и обеспечить рост наших компаний», — комментирует Антон Яцевич, представитель ТД «Шкуренко» (дистрибьютер брендов Scarlett, Polaris, Vitek, Centek).

«Обувь России» расширяет ассортимент в рамках развития платформы для поставщиков «Продаем» и переформатирования магазинов в омниканальные маркетплейсы. Новый проект работает с декабря 2019 года. На конец февраля число поставщиков, которые подключились к платформе, превысило 300 компаний. Сегодня в продаже в магазинах компании, помимо обуви, одежды и аксессуаров, есть детские игрушки, товары для дома, посуда, средства по уходу за собой. Среди партнеров платформы такие крупные компании, как Moulin Villa, «МДИ», Гранд Люкс и другие.

Автор: Анна
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