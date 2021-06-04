В МЕГЕ Химки в уникальном формате открылся магазин МВидео

Весной этого года завершилось масштабное обновление гипермаркета М.Видео в МЕГЕ Химки. Теперь в магазине уникального формата с современным торговым оборудованием можно протестировать ещё больше товаров, посетить салон красоты и научиться управляться со сложной техникой за чашечкой кофе.

МЕГА Химки вместе с ключевыми партнерами продолжает трансформацию в увлекательное пространство для встреч, отдыха и досуга. Теперь дополнить впечатления от посещения торгового центра и приобрести технику и электронику можно в обновленном магазине М.Видео, ставшим передовой площадкой для получения эмоций. В нём свои точки притяжения появились для геймеров, кофеманов, кулинаров, гиков, детей и других гостей.

Новый двухэтажный гипермаркет М.Видео площадью 4 113,4 кв.м открылся в МЕГЕ Химки 21 мая. Магазин стал флагманской площадкой сети с точки зрения создания нового покупательского опыта.

Пространство магазина объединяет множество активных зон, где можно посмотреть, как работает тот или иной продукт, или самостоятельно попробовать его в деле. На площадку «М.Кофейни» стоит зайти, чтобы продегустировать кофе от разных производителей и выбрать идеальную кофемашину, в пространстве для геймеров можно протестировать консоли и решения от Intel, Nintendo, Sony PS, Microsoft Xbox или VR-шлем HTC Cosmos, а на территории Smart Homе убедиться как умные свет, шторы, колонки и другие гаджеты для дома делают быт проще и приятнее.

В новых кулинарной студии и салоне красоты теперь проходят регулярные мастер-классы. Также для любителей готовить работают зоны KENWOOD и Bork. В «Гаджет БАРе» эксперты М.Видео обучают работе с разными продуктами.

Пространство стало комфортнее и для клиентов B2B — у них появилась отдельная зона, а для маленьких гостей организован Мульт-театр.

В новом гипермаркете М.Видео большое внимание уделили экологической эффективности пространства. Всем POSM переведены в цифровой формат, а минимизировав бумажные материалы, магазин планирует сократить количество отходов и сможет реализовать концепцию One Retail — бесшовное пространство, где доступ к персональным скидкам и дополнительной информации о продукте происходит через QR-ценники и QR-POSM на экране смартфона.