В МЕТРО Кэш энд Керри появились кассы самообслуживания

В торговом центре «МЕТРО» в Санкт-Петербурге впервые для компании были запущены кассы самообслуживания. На сегодняшний день ими пользуются уже около 11% клиентов.

Целью пилотного внедрения проекта стало повышение скорости совершения операций клиентов и их комфорт. В первую неделю работы системы кассами самообслуживания воспользовались более 1000 человек.

Кассы самообслуживания позволяют клиенту самостоятельно производить сканирование товаров, применять купоны и оплачивать покупки. Для оптовых клиентов удобство таких касс заключается в отсутствии необходимости выкладывать тяжелый товар на весы и в возможности ввода количества товара вручную. Устанавливая кассы самообслуживания, «МЕТРО» не только предлагает клиентам дополнительный сервис, но и вовлекает их в сам процесс покупки, позволяя максимально его контролировать. При этом в зале торгового центра постоянно находятся эксперты, готовые дать профессиональные консультации.

По итогу успешного внедрения данной системы компания планирует запуск касс самообслуживания в одном из торговых центров в Москве.