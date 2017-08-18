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В мобильном поиске Google появился раздел «вопросов и ответов»

Google представил раздел «вопросов и ответов» в мобильном поиске Google и сервисе «Карты», сообщает издание Fortune. Теперь пользователи смогут задать вопрос напрямую представителям компании и получить от них ответы.

Как пишет издание, вопросы могут касаться часов работы ресторана, потенциальные посетители музея могут уточнить наличие того или иного экспоната в учреждении, а покупатели наличие той или иной продукции.

Функция пока работает только на Android. представители брендов будут получать уведомления, когда кто-то проявит интерес к их компании.

Автор: Анна
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