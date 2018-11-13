В мобильном приложении «ВКонтакте» появились сообщения сообщества

Администраторы сообществ теперь могут отвечать на сообщения прямо в мобильном приложении «ВКонтакте». Нововведение поможет владельцам Страниц бизнеса оперативнее откликаться на запросы клиентов. От этого напрямую зависят лояльность и продажи: по данным Edison Research, 42% пользователей готовы ждать ответ от компании в соцсети в течение часа, а треть — не больше получаса.

«Клиенты стали гораздо чаще писать компаниям в «ВКонтакте»: за последний квартал количество сообщений Страницам бизнеса выросло в 3 раза. Долгий ответ или его отсутствие подрывают доверие и повышают вероятность, что клиент уйдет к конкуренту. Новая функция поможет предпринимателям не только улучшить взаимоотношения с аудиторией, но и быть более мобильными, отвечая на запросы буквально на ходу», - комментирует Александра Черкас, евангелист ВКонтакте для бизнеса.

Раньше посмотреть количество новых сообщений и написать ответ можно было в мобильной и веб-версии ВКонтакте, а также в VK Admin — мобильном приложении для управления сообществами.