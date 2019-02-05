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В московских офисах появились минимаркеты от «ВкусВилл»

Ритейлер «ВкусВилл» установил уже более 10 Микромаркетов в московских офисах. Идею Микромаркетов подсказали покупатели, которые просили магазин рядом с офисом, чтобы питаться правильно не только дома, но и на работе, где проводят большое количество времени.

Полноценный магазин открыть прямо рядом с офисом — большая роскошь, когда должно совпасть множество факторов. Именно поэтому многие компании смотрят в сторону новых решений, чтобы удовлетворить самые разные потребности сотрудников.

«На данный момент Микромаркеты открыты в офисах Сбербанка, mail.ru, СRVT, Novakom group, Ozon. Число компаний, заинтересованных в новом формате, растёт, и до конца года планируется установить еще порядка 200 Микромаркетов», — рассказал Кирилл Щербаков, управляющий Микромаркетами «ВкусВилл».

За ассортимент сотрудники компаний голосуют покупками. Например, коллеги привыкли перекусывать на ходу и для них актуальны продукты, которые не нужно разогревать, а можно сразу взять на рабочее место (снеки, сендвичи, роллы, салаты). Это видно по продажам, личным пожеланиям, обращениям и делается корректировка ассортимента на данный Микромаркет. Сейчас во всех офисах лидируют готовые обеды.

Как правило, вендинговые аппараты в офисах обходятся дороже, из-за высокой стоимости самого аппарата, что сказывается и на стоимости продуктов. Стоимость блюд в Микромаркете не отличается от стоимости в магазинах сети.

Автор: Анна
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