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В московском метро появились пиццематы

В моссковском метро , а точнее в переходе у станции московского метро «Пушкинская» установили первый «пиццемат», пишет Финмаркет. Это автомат для приготовления пиццы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Мы установили первые пиццематты. (...) Пилотный проект прямо из Италии совсем скоро начнет работать на международном автовокзале «Саларьево» и в переходе у станции «Пушкинская», — говорится в сообщении.

Преимущество автоматов в том, что автоматы не разогревают, а готовят пиццу. Внутри аппаратов мука смешивается с водой, затем прессуется и выпекается с начинкой. Готовую пиццу пакуют в коробки, чтобы можно было перекусить в удобное время.

Автор: Elvira
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