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В московском отделении Почты России открылась первая аптека

Почта России расширяет проект по продаже лекарств в своих отделениях на московский регион. Первая в Москве аптека на базе почтового отделения открылась на западе столицы в микрорайоне Олимпийская деревня.

По ассортименту аптека при отделении № 119602 на Мичуринском проспекте сравнима с сетевыми аптеками города. В ней продаются лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, в том числе рецептурные, а также косметика, средства гигиены, витамины и добавки, медицинские приборы и аксессуары. Чтобы обеспечить соблюдение санитарных требований, аптека расположена на расстоянии 3 метров от клиентской зоны почтового отделения.

Аптека Почты не отличается от обычной аптеки и юридически — она так же лицензирована государством. На каждое почтовое отделение Почта России получила фармацевтическую лицензию.

«Миссия Почты России — предоставлять социально значимые услуги, и продажа лекарств — это одна из них. Если мы поймём, что проект стартовал успешно, аптечные пункты могут появиться в почтовых отделениях многих районов столицы», — отмечает директор УФПС Москвы Дмитрий Адушев.

Пилотный проект по продаже лекарств в почтовых отделениях запущен в 2019 году в Самарской области. Сегодня аптечные пункты есть уже в 11 отделениях связи в разных регионах страны.

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Автор: Анна
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