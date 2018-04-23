В Москве автомобили с пробегом растут в цене: исследование «Avito Авто»

Эксперты Avito проанализировали продажи авто с пробегом и отметили, что по итогам I квартала 2018 года в Москве средняя стоимость автомобилей выросла на 2,7% по отношению к 2017 году и составила 925 тыс. рублей.

По итогам I квартала 2018 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 130,96, тыс. единиц, оставшись практически неизменным по сравнению с результатом годичной давности. На Avito за этот период было реализовано 522 тыс. единиц, то есть 46% от числа проданных автомобилей с пробегом по стране. Средняя цена по всем опубликованным на сайте объявлениям о продаже составила 533 тыс. рублей – на 4,3% больше, чем в 2017 году.

В I квартале машины в России и на «Avito Авто» в частности продолжили дорожать. В среднем стоимость машин в Москве за год выросла на 2,7% и составила 925 тыс. рублей, что на 52,4% выше средней цены в Центральном федеральном округе (607 тыс. рублей) и на 73,6% больше средней цены по России (533 тыс. рублей).

Традиционный лидер российского авторынка – «АвтоВАЗ» – пользуется популярностью и в Москве, в I квартале 2018 года здесь опубликовали 6% объявлений о продаже данной марки, на нее пришлось 13% запросов контактов. Среди иномарок популярны автомобили Hyundai – опубликовано 6% объявлений, запросы контактов составили 7%. Средняя стоимость машин ВАЗ – 193 тыс. рублей, Hyundai – 723 тыс. рублей, Mercedes-Benz – 1,89 млн рублей, Volkswagen – 792 тыс. рублей, KIA – 741 тыс. рублей.

В I квартале в Москве на «Avito Авто» покупатели больше всего интересовались машинами старше семи лет, на них пришлось 60% всех запросов при средней цене 559 тыс. рублей за авто. Около 15% запросов пользователей «Avito Авто» из Москвы привлекли автомобили возрастом шесть-семь лет при средней цене 765 тыс. рублей, еще 13% запросов - возрастом четыре-пять лет по цене 1,04 млн рублей за авто; 12% - машины до трех лет по цене 2,04 млн рублей.

В структуре по классам авто 70% всех объявлений и 74% запрошенных контактов в Москве приходится на четыре самых популярных в России сегмента машин: C, SUV, B и D.

На первом месте – средний класс (21% объявлений, 25% запрошенных контактов), следом идут кроссоверы (28% объявлений, 21% запрошенных контактов) и малые автомобили (12% объявлений, 18% запросов); замыкают четверку большие семейные авто (9% объявлений, 10% запросов). При этом популярность самой массовой четверки автосегментов в федеральном спросе выше – она составляет 80%. Посетители «Avito Авто» из Москвы интересуются машинами в сегменте «кроссоверы» больше, чем в России в целом, на 5 п.п. (процентных пунктов); «большими семейными авто» — на 2 п.п. больше; «средним классом» — на 5 п.п. меньше; «малыми автомобилями» — на 8 п.п. меньше, чем по стране в целом.

Среди популярных в Москве автосегментов быстрее всего дешевели авто бизнес-класса. Модели четырех-пятилетней давности в этом сегменте стоят 48% цены на машины возрастом до трех лет, авто шести-семилетней давности – 37%, старше семи лет – 17%. А вот медленнее всего дешевеют малые автомобили: четырех-пятилетки стоят 69% цены машин возрастом до трех лет, шести-семилетки – 55%, старше семи лет – 32%.

Таблица ТОП популярных моделей втомобилей по маркам в отдельных классах

Производитель Модель Средняя цена, рублей Сегмент Daewoo Matiz 136 тыс. A ВАЗ (LADA) 1111 Ока 68 тыс. A KIA Picanto 372 тыс. A Chevrolet Spark 251 тыс. A Smart Fortwo 502 тыс. A Hyundai Solaris 532 тыс. B KIA Rio 548 тыс. B ВАЗ (LADA) 2114 Samara 115 тыс. B ВАЗ (LADA) Priora 237 тыс. B Volkswagen Polo 549 тыс. B Ford Focus 392 тыс. C Daewoo Nexia 115 тыс. C ВАЗ (LADA) 2107 73 тыс. C Skoda Octavia 562 тыс. C Opel Astra 393 тыс. C Volkswagen Passat 519 тыс. D BMW 3 серия 813 тыс. D Mercedes-Benz C-класс 1 176 тыс. D Mazda 6 638 тыс. D Ford Mondeo 508 тыс. D BMW 5 серия 986 тыс. E Mercedes-Benz E-класс 1 343 тыс. E Toyota Camry 1 054 тыс. E Audi A6 916 тыс. E Nissan Teana 657 тыс. E Mercedes-Benz S-класс 1 956 тыс. F BMW 7 серия 2 157 тыс. F Audi A8 1 446 тыс. F Lexus LS 950 тыс. F Mercedes-Benz S-класс AMG 4 366 тыс. F Peugeot Partner 369 тыс. LAV Citroen Berlingo 400 тыс. LAV Renault Kangoo 298 тыс. LAV FIAT Doblo 354 тыс. LAV Skoda Roomster 362 тыс. LAV ГАЗ ГАЗель 3302 327 тыс. LCV ГАЗ ГАЗель 292 тыс. LCV Volkswagen Transporter 695 тыс. LCV Mercedes-Benz Sprinter 1 517 тыс. LCV FIAT Ducato 714 тыс. LCV Ford Transit 759 тыс. M Hyundai Carens 1 431 тыс. M Ford Fusion 269 тыс. M Opel Zafira 431 тыс. M Volkswagen Multivan 1 889 тыс. M Nissan Terrano 764 тыс. Off Road УАЗ Hunter 425 тыс. Off Road ЛуАЗ 969 109 тыс. Off Road УАЗ 469 206 тыс. Off Road Land Rover Defender 1 781 тыс. Off Road Hyundai Porter 402 тыс. Pickup Truck Nissan Patrol 1 215 тыс. Pickup Truck Mitsubishi L200 980 тыс. Pickup Truck Toyota Hilux 1 638 тыс. Pickup Truck Nissan Navara 833 тыс. Pickup Truck BMW 6 серия 2 120 тыс. S Ford Mustang 2 007 тыс. S Mercedes-Benz CL-класс 1 238 тыс. S Audi TT 1 024 тыс. S Bentley Continental GT 4 774 тыс. S KIA Sportage 965 тыс. SUV BMW X5 1 506 тыс. SUV ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 269 тыс. SUV Toyota Land Cruiser 2 666 тыс. SUV Renault Duster 596 тыс. SUV

Используемая классификация автомобилей по сегментам:

A – микроавтомобили

B – малые автомобили

C – средний класс

D – большие семейные автомобили

E – бизнес-класс

F – представительские автомобили

S – спортивные машины

M – минивэны

SUV – sports utility vehicle, кроссоверы

LCV – light commercial vehicle, малотоннажные грузовые автомобили

LAV – leisure activity vehicle, машина для активного досуга

Off road – внедорожники

Pickup Truck – пикапы

Truck – грузовики