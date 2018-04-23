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В Москве автомобили с пробегом растут в цене: исследование «Avito Авто»

Эксперты Avito проанализировали продажи авто с пробегом и отметили, что по итогам I квартала 2018 года в Москве средняя стоимость автомобилей выросла на 2,7% по отношению к 2017 году и составила 925 тыс. рублей.

По итогам I квартала 2018 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 130,96, тыс. единиц, оставшись практически неизменным по сравнению с результатом годичной давности. На Avito за этот период было реализовано 522 тыс. единиц, то есть 46% от числа проданных автомобилей с пробегом по стране. Средняя цена по всем опубликованным на сайте объявлениям о продаже составила 533 тыс. рублей – на 4,3% больше, чем в 2017 году.

В I квартале машины в России и на «Avito Авто» в частности продолжили дорожать. В среднем стоимость машин в Москве за год выросла на 2,7% и составила 925 тыс. рублей, что на 52,4% выше средней цены в Центральном федеральном округе (607 тыс. рублей) и на 73,6% больше средней цены по России (533 тыс. рублей).

Традиционный лидер российского авторынка – «АвтоВАЗ» – пользуется популярностью и в Москве, в I квартале 2018 года здесь опубликовали 6% объявлений о продаже данной марки, на нее пришлось 13% запросов контактов. Среди иномарок популярны автомобили Hyundai – опубликовано 6% объявлений, запросы контактов составили 7%. Средняя стоимость машин ВАЗ – 193 тыс. рублей, Hyundai – 723 тыс. рублей, Mercedes-Benz – 1,89 млн рублей, Volkswagen – 792 тыс. рублей, KIA – 741 тыс. рублей.

В I квартале в Москве на «Avito Авто» покупатели больше всего интересовались машинами старше семи лет, на них пришлось 60% всех запросов при средней цене 559 тыс. рублей за авто. Около 15% запросов пользователей «Avito Авто» из Москвы привлекли автомобили возрастом шесть-семь лет при средней цене 765 тыс. рублей, еще 13% запросов - возрастом четыре-пять лет по цене 1,04 млн рублей за авто; 12% - машины до трех лет по цене 2,04 млн рублей.

В структуре по классам авто 70% всех объявлений и 74% запрошенных контактов в Москве приходится на четыре самых популярных в России сегмента машин: C, SUV, B и D.

На первом месте – средний класс (21% объявлений, 25% запрошенных контактов), следом идут кроссоверы (28% объявлений, 21% запрошенных контактов) и малые автомобили (12% объявлений, 18% запросов); замыкают четверку большие семейные авто (9% объявлений, 10% запросов). При этом популярность самой массовой четверки автосегментов в федеральном спросе выше – она составляет 80%. Посетители «Avito Авто» из Москвы интересуются машинами в сегменте «кроссоверы» больше, чем в России в целом, на 5 п.п. (процентных пунктов); «большими семейными авто» — на 2 п.п. больше; «средним классом» — на 5 п.п. меньше; «малыми автомобилями» — на 8 п.п. меньше, чем по стране в целом.

Среди популярных в Москве автосегментов быстрее всего дешевели авто бизнес-класса. Модели четырех-пятилетней давности в этом сегменте стоят 48% цены на машины возрастом до трех лет, авто шести-семилетней давности – 37%, старше семи лет – 17%. А вот медленнее всего дешевеют малые автомобили: четырех-пятилетки стоят 69% цены машин возрастом до трех лет, шести-семилетки – 55%, старше семи лет – 32%.

Таблица ТОП популярных моделей втомобилей по маркам в отдельных классах

Производитель

Модель

Средняя цена,

рублей

Сегмент

Daewoo

Matiz

136 тыс.

A

ВАЗ (LADA)

1111 Ока

68 тыс.

A

KIA

Picanto

372 тыс.

A

Chevrolet

Spark

251 тыс.

A

Smart

Fortwo

502 тыс.

A

Hyundai

Solaris

532 тыс.

B

KIA

Rio

548 тыс.

B

ВАЗ (LADA)

2114 Samara

115 тыс.

B

ВАЗ (LADA)

Priora

237 тыс.

B

Volkswagen

Polo

549 тыс.

B

Ford

Focus

392 тыс.

C

Daewoo

Nexia

115 тыс.

C

ВАЗ (LADA)

2107

73 тыс.

C

Skoda

Octavia

562 тыс.

C

Opel

Astra

393 тыс.

C

Volkswagen

Passat

519 тыс.

D

BMW

3 серия

813 тыс.

D

Mercedes-Benz

C-класс

1 176 тыс.

D

Mazda

6

638 тыс.

D

Ford

Mondeo

508 тыс.

D

BMW

5 серия

986 тыс.

E

Mercedes-Benz

E-класс

1 343 тыс.

E

Toyota

Camry

1 054 тыс.

E

Audi

A6

916 тыс.

E

Nissan

Teana

657 тыс.

E

Mercedes-Benz

S-класс

1 956 тыс.

F

BMW

7 серия

2 157 тыс.

F

Audi

A8

1 446 тыс.

F

Lexus

LS

950 тыс.

F

Mercedes-Benz

S-класс AMG

4 366 тыс.

F

Peugeot

Partner

369 тыс.

LAV

Citroen

Berlingo

400 тыс.

LAV

Renault

Kangoo

298 тыс.

LAV

FIAT

Doblo

354 тыс.

LAV

Skoda

Roomster

362 тыс.

LAV

ГАЗ

ГАЗель 3302

327 тыс.

LCV

ГАЗ

ГАЗель

292 тыс.

LCV

Volkswagen

Transporter

695 тыс.

LCV

Mercedes-Benz

Sprinter

1 517 тыс.

LCV

FIAT

Ducato

714 тыс.

LCV

Ford

Transit

759 тыс.

M

Hyundai

Carens

1 431 тыс.

M

Ford

Fusion

269 тыс.

M

Opel

Zafira

431 тыс.

M

Volkswagen

Multivan

1 889 тыс.

M

Nissan

Terrano

764 тыс.

Off Road

УАЗ

Hunter

425 тыс.

Off Road

ЛуАЗ

969

109 тыс.

Off Road

УАЗ

469

206 тыс.

Off Road

Land Rover

Defender

1 781 тыс.

Off Road

Hyundai

Porter

402 тыс.

Pickup Truck

Nissan

Patrol

1 215 тыс.

Pickup Truck

Mitsubishi

L200

980 тыс.

Pickup Truck

Toyota

Hilux

1 638 тыс.

Pickup Truck

Nissan

Navara

833 тыс.

Pickup Truck

BMW

6 серия

2 120 тыс.

S

Ford

Mustang

2 007 тыс.

S

Mercedes-Benz

CL-класс

1 238 тыс.

S

Audi

TT

1 024 тыс.

S

Bentley

Continental GT

4 774 тыс.

S

KIA

Sportage

965 тыс.

SUV

BMW

X5

1 506 тыс.

SUV

ВАЗ (LADA)

4x4 (Нива)

269 тыс.

SUV

Toyota

Land Cruiser

2 666 тыс.

SUV

Renault

Duster

596 тыс.

SUV

Используемая классификация автомобилей по сегментам:

A – микроавтомобили

B – малые автомобили

C – средний класс

D – большие семейные автомобили

E – бизнес-класс

F – представительские автомобили

S – спортивные машины

M – минивэны

SUV – sports utility vehicle, кроссоверы

LCV – light commercial vehicle, малотоннажные грузовые автомобили

LAVleisure activity vehicle, машина для активного досуга

Off road – внедорожники

Pickup Truck – пикапы

Truck – грузовики

Автор: Анна
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