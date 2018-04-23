В Москве автомобили с пробегом растут в цене: исследование «Avito Авто»
Эксперты Avito проанализировали продажи авто с пробегом и отметили, что по итогам I квартала 2018 года в Москве средняя стоимость автомобилей выросла на 2,7% по отношению к 2017 году и составила 925 тыс. рублей.
По итогам I квартала 2018 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 130,96, тыс. единиц, оставшись практически неизменным по сравнению с результатом годичной давности. На Avito за этот период было реализовано 522 тыс. единиц, то есть 46% от числа проданных автомобилей с пробегом по стране. Средняя цена по всем опубликованным на сайте объявлениям о продаже составила 533 тыс. рублей – на 4,3% больше, чем в 2017 году.
В I квартале машины в России и на «Avito Авто» в частности продолжили дорожать. В среднем стоимость машин в Москве за год выросла на 2,7% и составила 925 тыс. рублей, что на 52,4% выше средней цены в Центральном федеральном округе (607 тыс. рублей) и на 73,6% больше средней цены по России (533 тыс. рублей).
Традиционный лидер российского авторынка – «АвтоВАЗ» – пользуется популярностью и в Москве, в I квартале 2018 года здесь опубликовали 6% объявлений о продаже данной марки, на нее пришлось 13% запросов контактов. Среди иномарок популярны автомобили Hyundai – опубликовано 6% объявлений, запросы контактов составили 7%. Средняя стоимость машин ВАЗ – 193 тыс. рублей, Hyundai – 723 тыс. рублей, Mercedes-Benz – 1,89 млн рублей, Volkswagen – 792 тыс. рублей, KIA – 741 тыс. рублей.
В I квартале в Москве на «Avito Авто» покупатели больше всего интересовались машинами старше семи лет, на них пришлось 60% всех запросов при средней цене 559 тыс. рублей за авто. Около 15% запросов пользователей «Avito Авто» из Москвы привлекли автомобили возрастом шесть-семь лет при средней цене 765 тыс. рублей, еще 13% запросов - возрастом четыре-пять лет по цене 1,04 млн рублей за авто; 12% - машины до трех лет по цене 2,04 млн рублей.
В структуре по классам авто 70% всех объявлений и 74% запрошенных контактов в Москве приходится на четыре самых популярных в России сегмента машин: C, SUV, B и D.
На первом месте – средний класс (21% объявлений, 25% запрошенных контактов), следом идут кроссоверы (28% объявлений, 21% запрошенных контактов) и малые автомобили (12% объявлений, 18% запросов); замыкают четверку большие семейные авто (9% объявлений, 10% запросов). При этом популярность самой массовой четверки автосегментов в федеральном спросе выше – она составляет 80%. Посетители «Avito Авто» из Москвы интересуются машинами в сегменте «кроссоверы» больше, чем в России в целом, на 5 п.п. (процентных пунктов); «большими семейными авто» — на 2 п.п. больше; «средним классом» — на 5 п.п. меньше; «малыми автомобилями» — на 8 п.п. меньше, чем по стране в целом.
Среди популярных в Москве автосегментов быстрее всего дешевели авто бизнес-класса. Модели четырех-пятилетней давности в этом сегменте стоят 48% цены на машины возрастом до трех лет, авто шести-семилетней давности – 37%, старше семи лет – 17%. А вот медленнее всего дешевеют малые автомобили: четырех-пятилетки стоят 69% цены машин возрастом до трех лет, шести-семилетки – 55%, старше семи лет – 32%.
Таблица ТОП популярных моделей втомобилей по маркам в отдельных классах
|
Производитель
|
Модель
|
Средняя цена,
рублей
|
Сегмент
|
Daewoo
|
Matiz
|
136 тыс.
|
A
|
ВАЗ (LADA)
|
1111 Ока
|
68 тыс.
|
A
|
KIA
|
Picanto
|
372 тыс.
|
A
|
Chevrolet
|
Spark
|
251 тыс.
|
A
|
Smart
|
Fortwo
|
502 тыс.
|
A
|
Hyundai
|
Solaris
|
532 тыс.
|
B
|
KIA
|
Rio
|
548 тыс.
|
B
|
ВАЗ (LADA)
|
2114 Samara
|
115 тыс.
|
B
|
ВАЗ (LADA)
|
Priora
|
237 тыс.
|
B
|
Volkswagen
|
Polo
|
549 тыс.
|
B
|
Ford
|
Focus
|
392 тыс.
|
C
|
Daewoo
|
Nexia
|
115 тыс.
|
C
|
ВАЗ (LADA)
|
2107
|
73 тыс.
|
C
|
Skoda
|
Octavia
|
562 тыс.
|
C
|
Opel
|
Astra
|
393 тыс.
|
C
|
Volkswagen
|
Passat
|
519 тыс.
|
D
|
BMW
|
3 серия
|
813 тыс.
|
D
|
Mercedes-Benz
|
C-класс
|
1 176 тыс.
|
D
|
Mazda
|
6
|
638 тыс.
|
D
|
Ford
|
Mondeo
|
508 тыс.
|
D
|
BMW
|
5 серия
|
986 тыс.
|
E
|
Mercedes-Benz
|
E-класс
|
1 343 тыс.
|
E
|
Toyota
|
Camry
|
1 054 тыс.
|
E
|
Audi
|
A6
|
916 тыс.
|
E
|
Nissan
|
Teana
|
657 тыс.
|
E
|
Mercedes-Benz
|
S-класс
|
1 956 тыс.
|
F
|
BMW
|
7 серия
|
2 157 тыс.
|
F
|
Audi
|
A8
|
1 446 тыс.
|
F
|
Lexus
|
LS
|
950 тыс.
|
F
|
Mercedes-Benz
|
S-класс AMG
|
4 366 тыс.
|
F
|
Peugeot
|
Partner
|
369 тыс.
|
LAV
|
Citroen
|
Berlingo
|
400 тыс.
|
LAV
|
Renault
|
Kangoo
|
298 тыс.
|
LAV
|
FIAT
|
Doblo
|
354 тыс.
|
LAV
|
Skoda
|
Roomster
|
362 тыс.
|
LAV
|
ГАЗ
|
ГАЗель 3302
|
327 тыс.
|
LCV
|
ГАЗ
|
ГАЗель
|
292 тыс.
|
LCV
|
Volkswagen
|
Transporter
|
695 тыс.
|
LCV
|
Mercedes-Benz
|
Sprinter
|
1 517 тыс.
|
LCV
|
FIAT
|
Ducato
|
714 тыс.
|
LCV
|
Ford
|
Transit
|
759 тыс.
|
M
|
Hyundai
|
Carens
|
1 431 тыс.
|
M
|
Ford
|
Fusion
|
269 тыс.
|
M
|
Opel
|
Zafira
|
431 тыс.
|
M
|
Volkswagen
|
Multivan
|
1 889 тыс.
|
M
|
Nissan
|
Terrano
|
764 тыс.
|
Off Road
|
УАЗ
|
Hunter
|
425 тыс.
|
Off Road
|
ЛуАЗ
|
969
|
109 тыс.
|
Off Road
|
УАЗ
|
469
|
206 тыс.
|
Off Road
|
Land Rover
|
Defender
|
1 781 тыс.
|
Off Road
|
Hyundai
|
Porter
|
402 тыс.
|
Pickup Truck
|
Nissan
|
Patrol
|
1 215 тыс.
|
Pickup Truck
|
Mitsubishi
|
L200
|
980 тыс.
|
Pickup Truck
|
Toyota
|
Hilux
|
1 638 тыс.
|
Pickup Truck
|
Nissan
|
Navara
|
833 тыс.
|
Pickup Truck
|
BMW
|
6 серия
|
2 120 тыс.
|
S
|
Ford
|
Mustang
|
2 007 тыс.
|
S
|
Mercedes-Benz
|
CL-класс
|
1 238 тыс.
|
S
|
Audi
|
TT
|
1 024 тыс.
|
S
|
Bentley
|
Continental GT
|
4 774 тыс.
|
S
|
KIA
|
Sportage
|
965 тыс.
|
SUV
|
BMW
|
X5
|
1 506 тыс.
|
SUV
|
ВАЗ (LADA)
|
4x4 (Нива)
|
269 тыс.
|
SUV
|
Toyota
|
Land Cruiser
|
2 666 тыс.
|
SUV
|
Renault
|
Duster
|
596 тыс.
|
SUV
Используемая классификация автомобилей по сегментам:
A – микроавтомобили
B – малые автомобили
C – средний класс
D – большие семейные автомобили
E – бизнес-класс
F – представительские автомобили
S – спортивные машины
M – минивэны
SUV – sports utility vehicle, кроссоверы
LCV – light commercial vehicle, малотоннажные грузовые автомобили
LAV – leisure activity vehicle, машина для активного досуга
Off road – внедорожники
Pickup Truck – пикапы
Truck – грузовики