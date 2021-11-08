В Москве не будут продлеваться нерабочие дни
Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве позволяет не продлевать режим нерабочих дней, заявил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.
Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице дни с 28 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими. Однако уже с 8 ноября город сможет вернуться к привычному режиму с частичными ограничениями, говорится на сайте мэра столицы.
Вслед за администрацией Москвы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что нерабочие дни в Московской области не будут продлеваться.
«Полный эффект мы увидим только в конце даже не этой, а следующей недели, когда москвичи вернутся на работу, и мы поймем реальную картину, которая складывается, но по динамике заболеваний и госпитализаций мы видим, что ситуация в настоящее время более-менее стабилизировалась. Сегодня выявляемость колеблется где-то в районе шести тысяч ежесуточно, а доходило до восьми тысяч, как вы помните», — пояснил Сергей Собянин, подчеркнув, что нерабочие дни были непростой мерой, но она того стоила, так как позволила разорвать цепочки общения.
Ряд ограничений в регионе после 7 ноября сохранится:
- На дистанционном режиме работы должны оставаться 30% работников.
- Также все сотрудники старше 60 лет должны работать на удаленке.
- Социальные транспортные карты для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им, приостанавливают свое действие.
- Проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий допускается, только если у всех зрителей имеются специальный QR-код и маска.
- В противном случае, в мероприятии могут принимать участие не более 50 человек. Агрегаторы остаются обязаны передавать заказы на такси исключительно вакцинированным водителям.