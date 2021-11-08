В Москве не будут продлеваться нерабочие дни

Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве позволяет не продлевать режим нерабочих дней, заявил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице дни с 28 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими. Однако уже с 8 ноября город сможет вернуться к привычному режиму с частичными ограничениями, говорится на сайте мэра столицы.

Вслед за администрацией Москвы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что нерабочие дни в Московской области не будут продлеваться.

«Полный эффект мы увидим только в конце даже не этой, а следующей недели, когда москвичи вернутся на работу, и мы поймем реальную картину, которая складывается, но по динамике заболеваний и госпитализаций мы видим, что ситуация в настоящее время более-менее стабилизировалась. Сегодня выявляемость колеблется где-то в районе шести тысяч ежесуточно, а доходило до восьми тысяч, как вы помните», — пояснил Сергей Собянин, подчеркнув, что нерабочие дни были непростой мерой, но она того стоила, так как позволила разорвать цепочки общения.

Ряд ограничений в регионе после 7 ноября сохранится: