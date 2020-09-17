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В Москве открылась выставка мобильных телефонов приуроченная к 20-летию Яндекс.Маркета

В московском Магазине и музее Яндекса открылась выставка мобильных телефонов, приуроченная к 20-летию Яндекс.Маркета. Тема выбрана неслучайно: эта категория — одна из самых старых и популярных на сервисе. Многие именно на Маркете выбрали свой первый мобильный телефон.

Выставка пройдёт с 17 сентября по 16 октября. В экспозиции представлено более 40 моделей, каждую из которых можно назвать знаковой: на основе большинства из них формировался образ современного смартфона, а некоторые телефоны выделяются за счёт необычных дизайнерских решений. Также экспонаты представлены на специальном лендинге. Некоторые модели предоставили сотрудники Яндекса, некоторые — москвичи принесли прямо в музей, ещё часть была выкуплена у коллекционеров, а часть одолжила компания «Билайн».

Все гаджеты можно потрогать и изучить: посетители смогут поиграть в змейку на легендарном Nokia 3310, подержать в руках автомобильный телефон и посмотреть сквозь телефон с прозрачным корпусом.

«В этом году Маркету исполняется 20 лет, и за это время мы проделали большой путь, чтобы сделать онлайн-шопинг приятным и выгодным. Мы бы хотели взглянуть на эти годы вместе с нашими пользователями и рассказать, как менялся мир на примере предмета, без которого уже невозможно представить свою жизнь, — мобильного телефона. Те, кто два десятилетия назад выбирали свой первый телефон на Маркете, уже выбирают первый смартфон своему ребёнку. Выставка будет интересна всем: взрослым, которые захотят поностальгировать, и детям, которые смогут увидеть прародителей своих сенсорных и практически всесильных смартфонов», — отметила Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет.

Автор: Анна
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