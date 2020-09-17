В Москве открылась выставка мобильных телефонов приуроченная к 20-летию Яндекс.Маркета

В московском Магазине и музее Яндекса открылась выставка мобильных телефонов, приуроченная к 20-летию Яндекс.Маркета. Тема выбрана неслучайно: эта категория — одна из самых старых и популярных на сервисе. Многие именно на Маркете выбрали свой первый мобильный телефон.

Выставка пройдёт с 17 сентября по 16 октября. В экспозиции представлено более 40 моделей, каждую из которых можно назвать знаковой: на основе большинства из них формировался образ современного смартфона, а некоторые телефоны выделяются за счёт необычных дизайнерских решений. Также экспонаты представлены на специальном лендинге. Некоторые модели предоставили сотрудники Яндекса, некоторые — москвичи принесли прямо в музей, ещё часть была выкуплена у коллекционеров, а часть одолжила компания «Билайн».

Все гаджеты можно потрогать и изучить: посетители смогут поиграть в змейку на легендарном Nokia 3310, подержать в руках автомобильный телефон и посмотреть сквозь телефон с прозрачным корпусом.