В Москве открылся первый «ВкусВилл» без продавцов и касс

Торговая сеть «ВкусВилл» открыла в Москве магазин нового формата, сообщает издание Inc. Магазин работает без продавцов и касс. Для того, что бы совершить покупку покупателю достаточно взять нужные продукты с полок и выйти через специальный турникет — оплата спишется с карты автоматически. Если данный формат заслужит интерес у потребителей, он получит дальнейшее развитие.

Магазин нового формата открылся в Москве по адресу ул. Тестовская, 1. В небольшом магазине площадью 52 м² продаются кулинария и сэндвичи, бакалея, фасованные фрукты и овощи, напитки, десерты и молочные продукты — всего около 220 товарных позиций.

Продавцы посещают новый «ВкусВилл» только по утрам для выкладки свежих продуктов на полки. Однако для удобства покупателей в первое время их будет встречать консультант.

При входе в магазин требуется отсканировать qr-код в приложении «ВкусВилла», к которому привязана банковская карта покупателя. Для совершения покупки необходимо взять с полки нужные продукты, сложить их в сумку и выйти через специальный турникет — оплата спишется с карты автоматически.

По итогам первых двух недель работы нового магазина было выявлено, что ежедневно совершается в среднем 70 покупок, в одном чеке представлено два-три продукта.