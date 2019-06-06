В Москве появилась первая «Фасоль» без продавцов

В Москве открылся первый магазин «Фасоль» без продавцов по франшизе METRO. Торговая точка формата «Экспресс» находится в центральном офисе METRO на Ленинградском шоссе, является тестовой для концепции «без продавцов» и второй в собственности у METRO.

Новая «Фасоль» станет флагманским магазином франчайзинговой программы. На площади 47 кв. м. в магазине представлены 1100 SKU. В магазине пройдут тестирование самые актуальные решения по автоматизации процессов операционной деятельности, будут доработаны новые сервисы, которые METRO впоследствии предложит своим партнерам-франчайзи. В частности, уже сейчас магазин использует электронные ценники, кассы самообслуживания, энергосберегающие холодильные системы и приложение «Фасоль на ладони» с возможностью удаленного мониторинга ключевых показателей деятельности магазина на мобильном устройстве.

Концепция «без продавцов» полностью автоматизирует процесс покупки. Она призвана повысить проходимость магазина до 500 человек в сутки на одну кассу и оптимизировать работу персонала. Для периодического контроля работы магазину требуется один стюард на количество до 5 касс.

Электронные ценники помогают существенно оптимизировать работу магазина — они позволяют управлять ценообразованием с помощью одного оператора, менять цену на весь товар в течение 10 минут, исключить вероятность несоответствия цены реальной стоимости товара и забыть о ручной работе персонала по подготовке и размещению ценников. Провайдером сервисов по автоматизации магазина стала компания «ДатаКрат».

В планах METRO по-прежнему остается фокус на развитие дополнительных сервисов для франчайзи и автоматизация внутренних процессов. Владельцы магазинов также получают поддержку от крупных игроков рынка — партнеров METRO. В марте 2019 года было подписано стратегическое соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства между «ВЭБ.РФ», Банком МСП, «ДОМ.РФ.» и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

«Фасоль» — сообщество независимых магазинов под единым брендом и программа по развитию партнерской сети от METRO, которая помогает предпринимателям открыть продовольственный магазин с нуля или расширить ассортимент и повысить прибыль действующей торговой точки. В России франшиза была запущена в 2014 году в тестовом периоде, а с 2017 года начала свою работу в полноценном режиме. Проект развивается в 51 регионе России и во всех городах присутствия торговых центров METRO.