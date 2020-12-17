В Москве появился памятник онлайн-покупкам

На Красном Октябре появился "‎Заказательный палец"‎ — памятник работы диджитал-художника Алексея Андреева. Необычная инсталляция собрана из корпусов смартфонов и посвящена 2020-му году, который прошел под эгидой удаленной работы, самоизоляции и покупок в сети.

Автором концепции стал СберМаркет, федеральный сервис доставки продуктов и товаров на дом. В декабре сервис устроил флэшмоб в TikTok и Instagram: пользователи выбирали, какой из пальцев — указательный или большой — лучше всего подходит для онлайн-покупок. Челлендж собрал более 2 млрд просмотров, его поддержали тысячи россиян. По итогам голосования более 200 тысяч человек выбрали "‎заказательным пальцем"‎ большой.

"‎Необычный памятник — наш способ поддержать декабрьскую акцию и продолжить ее в офлайне, — комментирует пресс-служба СберМаркета. — А еще это шанс показать, как тесно переплелись цифровой и реальный мир: никогда прежде смартфон так безоговорочно и повсеместно не становился инструментом доступа к жизненно необходимым вещам, например, лекарствам и продуктам. Мы посчитали, что эти перемены важно увековечить"‎.

День открытия памятника СберМаркет сделает "‎Заказательным"‎ днем. В этом сезоне таких дней будет несколько: с февраля по конец марта сервис запустит разные акции, игры, бонусы и скидки.

Открытию инсталляции "‎Заказательный палец"‎ предшествовал перфоманс Алексея Андреева, который прошел на территории Хлебозавода. Несколько десятков человек выложили силуэт памятника с помощью своих смартфонов.

«‎Большинство пользователей выбрали большой палец в качестве «заказательного». После этого начала работать та часть моего мозга, которая отвечает за дизайн. Хотелось сделать не просто образ, а интерактив, в который могла бы вовлекаться аудитория. Перформанс помог определиться с формой"‎, — делится художник Алексей Андреев. Небольшое интервью с ним о проекте можно найти здесь.