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В Москве появился памятник онлайн-покупкам

На Красном Октябре появился "&lrm;Заказательный палец"&lrm; — памятник работы диджитал-художника Алексея Андреева. Необычная инсталляция собрана из корпусов смартфонов и посвящена 2020-му году, который прошел под эгидой удаленной работы, самоизоляции и покупок в сети.

Автором концепции стал СберМаркет, федеральный сервис доставки продуктов и товаров на дом. В декабре сервис устроил флэшмоб в TikTok и Instagram: пользователи выбирали, какой из пальцев — указательный или большой — лучше всего подходит для онлайн-покупок. Челлендж собрал более 2 млрд просмотров, его поддержали тысячи россиян. По итогам голосования более 200 тысяч человек выбрали "&lrm;заказательным пальцем"&lrm; большой.

"&lrm;Необычный памятник — наш способ поддержать декабрьскую акцию и продолжить ее в офлайне, — комментирует пресс-служба СберМаркета. — А еще это шанс показать, как тесно переплелись цифровой и реальный мир: никогда прежде смартфон так безоговорочно и повсеместно не становился инструментом доступа к жизненно необходимым вещам, например, лекарствам и продуктам. Мы посчитали, что эти перемены важно увековечить"&lrm;.

День открытия памятника СберМаркет сделает "&lrm;Заказательным"&lrm; днем. В этом сезоне таких дней будет несколько: с февраля по конец марта сервис запустит разные акции, игры, бонусы и скидки.

Открытию инсталляции "&lrm;Заказательный палец"&lrm; предшествовал перфоманс Алексея Андреева, который прошел на территории Хлебозавода. Несколько десятков человек выложили силуэт памятника с помощью своих смартфонов.

«&lrm;Большинство пользователей выбрали большой палец в качестве «заказательного». После этого начала работать та часть моего мозга, которая отвечает за дизайн. Хотелось сделать не просто образ, а интерактив, в который могла бы вовлекаться аудитория. Перформанс помог определиться с формой"&lrm;, — делится художник Алексей Андреев. Небольшое интервью с ним о проекте можно найти здесь.

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Автор: Анна
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