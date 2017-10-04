В Москве появятся первые 3D-бутики обуви

Стартап из Милана ELSE Corp на основе технологий Microsoft Azure создал решения для виртуальной розничной торговли и кастомизации обуви (ELSE.shoes) и одежды (ELSE.fashion).

Всем желающим компания уже предлагает создать собственную модель туфель и заказать ее на фабрике в Италии. Технологию протестировали некоторые итальянские модные бренды. В январе 2018 года в Москве появятся первые подобные виртуальные 3D-бутики.

«Организовать ритейл-корнер ELSE.shoes можно практически везде: он занимает менее 2 кв. м. Специальный биометрический сканер создает виртуальный прототип стопы посетителя магазина. Затем покупатель самостоятельно выбирает дизайн, материал, высоту каблука, аксессуары и сразу"примеряет" туфли с помощью интерактивного экрана. Индивидуальный заказ отправляют на производство, где его изготавливают по распечатанной на 3D-принтере модели стопы и доставляют либо в магазин, либо непосредственно клиенту», — говорится в сообщении.

По словам Андрея Голуба, стартап позволит брендам отказаться от привычных складов. Ведь главным отличием проекта является самостоятельный подбор обуви клиентом и выполнение заказа напрямую на фабрике.