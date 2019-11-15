В Москве прошел New Retail Forum. Почта России

Почта России и ИД «Коммерсант» запустили уникальную площадку для обсуждения трансформации рынка онлайн-торговли — «New Retail Forum. Почта России».

Онлайн сегмент российского ритейла находится на пике своего развития. При ежедневном взаимодействии с цифровыми технологиями дальнейшая эволюция отрасли во многом зависит от эффективной политики в сфере диджитализации.

В пленарной сессии «New Retail Forum. Почта России» «Цифровизация ритейла и новые бизнес-модели» приняли участие Председатель Правления, член Наблюдательного совета, Председатель комитета по стратегии и корпоративному управлению ПАО «Банк ВТБ» и член совета директоров АО «Почта России» Андрей Костин, генеральный директор Почты России Николай Подгузов, основатель Retail Prophet Даг Стивенс, содиректор AliExpress Russia, заместитель генерального директора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев, сооснователь и генеральный директор Lamoda Флориан Янсен, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, президент группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

Панельные дискуссии посетили ключевые участники рынка электронной коммерции России из сфер логистики, цифровых технологий и государственного регулирования. Специальным гостем форума стал канадский футуролог Даг Стивенс. Он рассказал о новых технологиях и решениях, которые открыли перед человечеством более удобные возможности для комфортной и простой жизни за последние годы; подробно остановился на глобальном тренде, направленном на цифровизацию процессов и каналов, а также на трансформацию мышления в целом, которая меняет рынок потребления и портрет потребителя.

«Планируя „New Retail Forum. Почта России“, мы ставили перед собой цель собрать на одной дискуссионной площадке уникальную команду лидеров сферы электронной коммерции, представителей регулирующих органов. Эта встреча позволила сформулировать основные вопросы, стоящие перед отраслью, и определить пути их решения. Это был интересный обмен опытом для перенастройки бизнес-порцессов в условиях цифровой трансформации отрасли», — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

14 ноября, в ходе первого дня форума, состоялось подписание ряда крупных соглашений о сотрудничестве: с маркетплейсом goods.ru и автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования «Сколковским институтом науки и технологий» (Сколтех), а также анонсировалось вступление Почты России в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Были награждены победители первой программы «Корпоративного акселератора Почты России».

На форуме обсудили эволюцию экосистемы интернет-торговли, логистической инфраструктуры, инвестиции Почты России, курьерских компаний, ритейлеров и маркетплейсов и сформировали единое видение перспектив развития отрасли на ближайшие годы.