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В Москве возобновили работу сотни торговых центров

В Москве с 1 июня 2020 года открылись после двухмесячного перерыва торгово-развлекательные центры и непродуктовые магазины. Всего было открыто около 47 тысяч магазинов и 9 тысяч точек по оказанию бытовых услуг. На работу в сфере торговли вышли более 305 тысяч человек.

Участники рынка отметили, что в первый день работы трафик торговых центров был не сопоставим с докризисным. В столице продолжает действовать режим самоизоляции, и для посещения ТЦ необходим пропуск, оформить который можно лишь два раза в неделю. Кроме того, на активности покупателей сказывается сокращение доходов, неуверенность в будущем относительно работы и ряд введенных мер безопасности. С 1 июня в российской столице был ужесточен масочный режим.

Аналитики отмечают, что за прошедшие два месяца собственники торговых центров лишились около половины доходов, что эквивалентно 30 млрд рублей. Несмотря на то, что большинство моллов оставались открытыми за счет работы продуктовых «якорей» и других магазинов, их трафик был ниже в среднем на 70%.

Ожидается, что в первую неделю работы ТЦ их посещаемость будет вдвое ниже докризисной, сообщает «Коммерсантъ». После снятия ограничений прогнозируется рост трафика до 60-70% от нормы. Согласно действующим в Москве ограничениям, в составе торговых комплексов по-прежнему приостановлена работа кафе и ресторанов, развлекательных центров, кинотеатров и салонов красоты.

Несмотря на то, что торговые комплексы официально заработали с 1 июня, многие ритейлеры не успели открыться после перерыва. В частности IKEA планирует принять первых покупателей в торгово-развлекательных центрах «Мега — Теплый стан» и «Авиапарк» с 3 июня. Ожидается, что как минимум 5% магазинов в моллах не откроются после перерыва из-за кризиса.

Автор: Анна
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