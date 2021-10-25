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В Москве введены новые ограничительные меры

В Москве вступили в силу новые ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ограничения, в частности, касаются москвичей старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые должны будут соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на даче. При этом прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане имеют право оформить больничный. Под действие этих мер не попадают те, кто переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев, либо прошел вакцинацию.

Кроме того, на период с 25 октября по 25 февраля работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, включая всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

В первую очередь рекомендуется переводить на удаленный режим работы тех, кто еще не привился от COVID-19, лиц предпенсионного возраста и сотрудников со слабым здоровьем. Работодателям разрешили включить в число сотрудников на удаленной работе тех, кто находится в отпуске или в командировках.

Это требование также не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, на работников медицинских организаций, предприятий оборонной сферы, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Автор: Анна
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