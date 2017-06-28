В Москве запустили приложение заказа еды, в котором можно расплатиться отзывами

Сервис для заказа еды «ВкусLab» запустил мобильное приложение для устройств на iOS и Android. Пользователи программы смогут расплатиться за свои заказы с помощью отзывов и оценок к блюдам. Пока зона доставки ограничена Москвой и частично Московской областью.

За регистрацию в приложении «ВкусLab» предоставляет 500 рублей на счет пользователя. За каждые 10 отзывов к блюдам — кэшбэк 300 рублей, а за каждые 20 оценок — любой суп на выбор бесплатно. За фото заказа в Instagram компания бесплатно доставит рис или ризотто.

Есть и программа лояльности с возвратом средств для тех, кто пользуется сервисом постоянно. При заказе от 15 тысяч рублей за 90 дней кэшбэк — 10%, при заказе от 30 тысяч рублей за 180 дней — кэшбэк 15%. Кроме того, при заказе через программу для мобильных устройств пользователи получат скидку 35%.