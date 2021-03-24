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В МТС узнали самые эффективные слова для рекламных рассылок

В МТС проанализировали рекламные кампании в digital-каналах за год и определили слова, которые делают продвижение более эффективным. Оно основано на рекламных сообщениях, отправленных через сервис «МТС Маркетолог» — СМС, e-mail, push-уведомления, реклама в соцсетях.

При помощи анализа больших данных аналитики выявили слова, которые чаще всего встречались в кампаниях с CTR больше 3% (click-through rate — отношение числа кликов на рекламное сообщение к числу показов). В топ-5 самых эффективных вошли:

  1. «Без» — встречалось в 78% успешных рассылок. Предлог указывал на отсутствие ограничений в уникальном предложении: например, без первого взноса, без дополнительной платы. Такие рассылки чаще всего показывали высокий процент переходов.
  2. «Узнайте» — 72% успешных рассылок. Классический призыв к действию все еще влияет на успех рассылки, отмечают аналитики. В прошлом году это слово чаще использовалось в сочетаниях: «узнайте подробности», «узнайте условия».
  3. «Код» — 63% успешных рассылок. СМС с предложением кодов на скидку или промокодов также получили высокий CTR.
  4. «Бесплатная» — 59% успешных рассылок. Рассылки с предложением бесплатных дополнительных услуг, таких как доставка, диагностика и консультация, чаще интересовали пользователей.
  5. «Доставка» — 56% успешных рассылок.

В компании отмечают, что сейчас активнее всего digital-рекламой интересуется малый и микро-бизнес. «Благодаря специальным сервисам, таким как МТС Маркетолог, предпринимателям стали доступны рекламные инструменты, которыми раньше пользовались крупные компании с профессиональными маркетологами в команде, и малый бизнес не упускает возможность работать с этими инструментами», — отметила Елена Мельникова, руководитель центра продуктов digital-рекламы и информирования.

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Автор: Анна
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