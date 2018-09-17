В myTarget появились новые таргетинги, направленные на интерес к покупке

Рекламная платформа myTarget от Mail.Ru Group обновила сегменты, повысив точность таргетирования по заинтересованности в покупке товара. Теперь рекламодателям стали доступны разделы «Интерес к покупке парфюмерии», «Интерес к покупке косметики» и «Интерес к услугам салонов красоты и косметологическим клиникам», сообщили в компании.

Обновленные сегменты не включают потребителей, которые интересуются темой в целом, но не собираются ничего покупать в ближайшем будущем. Таким образом, доля целевой аудитории в данном сегменте увеличивается, и клиенты получают возможность таргетировать рекламу на пользователей, которые действительно готовы приобрести товар или услугу.

Аналогичным образом ранее был переработан сегмент интересующихся покупкой одежды и обуви. Из него исключили людей, увлекающихся хенд-мейдом, выкройками, совместными закупками, искавших б/у одежду, а также сократили долю тех, кто интересуется модой в целом.