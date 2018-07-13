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В Нью-Йорке появился магазин, где можно поспать

Американская фирма Casper, специализирующаяся на продаже матрасов и спальных принадлежностей, открыла в Нью-Йорке магазин The Dreamery, который предлагает посетителям поспать 45 минут в звуконепроницаемом боксе за 25 долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Концепт-стор расположен на Манхэттене за флагманским магазином Casper. Перед тем как отправиться спать в одну из кабин со звукоизоляцией, необходимо зарезервировать одно из девяти спальных мест на сайте. Один сеанс длится 45 минут и стоит 25 долларов — в стоимость входят пижама, эфирные масла и приложение для медитации Headspace. Также в The Dreamery есть запирающиеся шкафчики для вещей, гостиная и ванные комнаты, чтобы привести себя в порядок после сна и отправиться дальше по своим делам.

Как объясняет соучредитель и операционный директор Casper Нил Парикх, цель The Dreamery — изменить взгляд людей на дневной сон и сделать его полезной привычкой, как спорт. По его словам, организация такого места для сна не является маркетинговым ходом для продвижения продукции Casper. Компания планирует открыть похожие помещения в кампусах колледжей, офисных зданиях и аэропортах.

Автор: Анна
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