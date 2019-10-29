В новом интерфейсе Яндекс.Директа появилась настройка ретаргетинга и автотаргетинга

В новом интерфейсе Директа появилась возможность настраивать ретаргетинг и автотаргетинг, добавлено несколько небольших, но важных изменений в редактирование и управление кампаниями.

В разделе «Мои кампании» появилась специальная вкладка «Ретаргетинг и аудитории», где можно назначить ставку по одному или сразу нескольким условиям ретаргетинга. А автотаргетинг можно включать и выключать в таблице управления фразами.

Также появилась возможность оценивать эффективность рекламы, опираясь на данные о стоимости конверсии по цели.

Для этого необходимо выбрать нужные цели для аналитики и посмотреть статистику по ним:

Кроме того было сделано несколько небольших, но важных изменений в редактировании и управлении кампаниями, а именно:

Появилась новая колонка «ID», с помощью которой можно сортировать кампании по моменту создания;

Добавлен логин клиента, который поможет не терять контекст и с легкостью переключаться между задачами в таблице и на странице редактирования

Условия показа теперь отображаются на странице редактирования баннеров

У превью текстово-графических объявлений появился номер

Если в группе объявлений не выбраны условия показа, Директ начал об этом предупреждать

Также в новый интерфейс были внесены изменения для работы с креативами в графических и текстово-графических объявлениях.