+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

В Новый год установлен рекорд по доставке продуктов

Количество заказов на доставку продуктов из розничных сетей на Новый год увеличилось на 115%. Только за 30 декабря было доставлено более 3200 заказов, подсчитали специалисты iGooods, одной из крупнейших российских компаний по доставке продуктов. В обычные дни количество заказов находится на уровне 1500 штук в день.

«В предновогодние дни, когда наблюдается ажиотаж в магазинах, потребители не хотят толкаться у прилавков и стоять в очередях на кассе. Благодаря нашему сервису все желающие смогли получить продукты с максимальным удобством», — говорит сооснователь и управляющий iGooods Григорий Кунис.

По данным iGooods, в новый год потребители были готовы потратить больше — средний чек 30 и 31 декабря увеличился на 10% до 3860 руб. Самый высокий средний чек был в розничной сети Metro — 4262 руб., наименьший в сети «Карусель» — 3522 руб. Расширилось и количество позиций в среднем чеке — 25 SKU против 22 в обычные дни.

Абсолютный лидер по количеству заказов — бананы. Они были в каждом пятом чеке. Этот фрукт и в течение года находится на первом месте в потребительских предпочтениях россиян независимо от города или розничной сети.

Кроме бананов, в топ-10 продуктов, которые заказывали на Новый год вошли: ингредиенты для салата Оливье, мандарины, Coca-Cola, лимоны и молоко, следует из статистики iGooods. Майонез занял только 11 место, он был в каждом 16 чеке.

В целом за 2018 г. в рейтинге самых крупных покупок лидирует заказ на 84992 руб. В него вошли чай, кофе, конфеты и колбасы. На втором месте расположился заказ рыбы (в том числе и живой) на сумму 72933 руб. На третьем месте — заказ на сумму 66971 руб. В чеке всего две позиции — 50 кг сыра и 24 кг колбасы.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

11 января / Комментарии
Что россияне покупали в праздники: исследование Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета

Что россияне покупали в праздники: исследование Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета

Аналитики изучили платежи россиян в интернет-магазинах, которые работают с Яндекс.Кассой, и данные Яндекс.Маркета о переходах пользователей на сайты магазинов с 1 по 8 января в 2019 и 2018 годах.

далее →

28 декабря 2018 / Комментарии
«Утконос» и «Ромир» изучили рынок доставки продуктов на дом

«Утконос» и «Ромир» изучили рынок доставки продуктов на дом

Онлайн-гипермаркет «Утконос» и исследовательский центр «Ромир» в декабре 2018 провели совместное исследование рынка e-grocery среди покупателей продуктов питания с доставкой в Москве.

далее →

26 декабря 2018 / Комментарии
Маркетплейс Беру выяснил предпочтения покупателей

Маркетплейс Беру выяснил предпочтения покупателей

Команда маркетплейса Беру изучила, какие товары пользовались наибольшей популярностью на сервисе. В исследовании использовались данные о количестве товаров, заказанных за период с 21 мая по 13 декабря этого года.

далее →

26 декабря 2018 / Комментарии
Покупки через социальные онлайн-каналы: поведение покупателей, предпочтения и сценарии сделок

Покупки через социальные онлайн-каналы: поведение покупателей, предпочтения и сценарии сделок

Около 39 млн россиян делают покупки через социальные онлайн-каналы — соцсети, мессенджеры, сайты объявлений и другие P2P-платформы. Количество пользователей, которые оплачивают товары и услуги на этих площадках, со временем будет расти. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы и Data Insight, изучив поведение покупателей в социальных интернет-каналах, их предпочтения и сценарии сделок на разных платформах.

далее →

26 декабря 2018 / Комментарии
Рейтинги digital-агентств по узким специализациям 2018

Рейтинги digital-агентств по узким специализациям 2018

Рейтинговое агентство RUWARD опубликовало уникальную серию из 40 новых рейтингов digital-агентств по узким специализациям за 2018 год. Рейтинги выпущены в статусе бета-версии.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!