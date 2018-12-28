В Новый год установлен рекорд по доставке продуктов

Количество заказов на доставку продуктов из розничных сетей на Новый год увеличилось на 115%. Только за 30 декабря было доставлено более 3200 заказов, подсчитали специалисты iGooods, одной из крупнейших российских компаний по доставке продуктов. В обычные дни количество заказов находится на уровне 1500 штук в день.

«В предновогодние дни, когда наблюдается ажиотаж в магазинах, потребители не хотят толкаться у прилавков и стоять в очередях на кассе. Благодаря нашему сервису все желающие смогли получить продукты с максимальным удобством», — говорит сооснователь и управляющий iGooods Григорий Кунис.

По данным iGooods, в новый год потребители были готовы потратить больше — средний чек 30 и 31 декабря увеличился на 10% до 3860 руб. Самый высокий средний чек был в розничной сети Metro — 4262 руб., наименьший в сети «Карусель» — 3522 руб. Расширилось и количество позиций в среднем чеке — 25 SKU против 22 в обычные дни.

Абсолютный лидер по количеству заказов — бананы. Они были в каждом пятом чеке. Этот фрукт и в течение года находится на первом месте в потребительских предпочтениях россиян независимо от города или розничной сети.

Кроме бананов, в топ-10 продуктов, которые заказывали на Новый год вошли: ингредиенты для салата Оливье, мандарины, Coca-Cola, лимоны и молоко, следует из статистики iGooods. Майонез занял только 11 место, он был в каждом 16 чеке.

В целом за 2018 г. в рейтинге самых крупных покупок лидирует заказ на 84992 руб. В него вошли чай, кофе, конфеты и колбасы. На втором месте расположился заказ рыбы (в том числе и живой) на сумму 72933 руб. На третьем месте — заказ на сумму 66971 руб. В чеке всего две позиции — 50 кг сыра и 24 кг колбасы.