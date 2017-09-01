В объявлениях Яндекс.Директа появились ссылки на страницу товара в Маркете

Команда Директа сообщила о том, что теперь в быстрых ссылках к объявлениям можно добавить дополнительные ссылки, ведущие на страницу товара или услуги в Яндекс.Маркете или в соцсетях.

Быстрые ссылки показываются как в поиске, так и в РСЯ и внешних сетях. Количество отображаемых ссылок на разных площадках и устройствах может быть различным.

Быстрые ссылки можно будет добавить при создании или редактировании объявления. Чтобы сделать это, нужно выбрать «Быстрые ссылки → Добавить» на странице редактирования объявления в блоке Дополнения.

К быстрым ссылкам могут быть добавлены описания. Для этого необходимо нажать на «показать». А описания помогут уточнить, куда ведет ссылка.