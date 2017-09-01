+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

В объявлениях Яндекс.Директа появились ссылки на страницу товара в Маркете

Команда Директа сообщила о том, что теперь в быстрых ссылках к объявлениям можно добавить дополнительные ссылки, ведущие на страницу товара или услуги в Яндекс.Маркете или в соцсетях.

Быстрые ссылки показываются как в поиске, так и в РСЯ и внешних сетях. Количество отображаемых ссылок на разных площадках и устройствах может быть различным.

Быстрые ссылки можно будет добавить при создании или редактировании объявления. Чтобы сделать это, нужно выбрать «Быстрые ссылки → Добавить» на странице редактирования объявления в блоке Дополнения.

К быстрым ссылкам могут быть добавлены описания. Для этого необходимо нажать на «показать». А описания помогут уточнить, куда ведет ссылка.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

31 августа / Комментарии
Ozon сам займётся продажей крупной бытовой техники

Ozon сам займётся продажей крупной бытовой техники

В ближайшее время онлайн-ритейлер Ozon запустит в регионах продажи крупной бытовой техники, в частности холодильников и стиральных машин.

далее →

31 августа / Комментарии
Viber вошел в рекламную сеть «Яндекса»

Viber вошел в рекламную сеть «Яндекса»

Яндекс начал размещать рекламные блоки в мессенджере Viber. Объявления появятся на экране пользователя после завершения звонка. Таким образом Яндекс надеется усилить конкуренцию с Google в мобильной среде, где американская компания лидирует.

далее →

29 августа / Комментарии
В России появился сервис оплаты товаров лайками

В России появился сервис оплаты товаров лайками

Предприниматель Владимир Гладких запустил сервис FunPay.money, который позволяет расплачиваться за товары и услуги лайками.

далее →

28 августа / Комментарии
«Военторг» планирует выйти на зарубежные онлайн-рынки

«Военторг» планирует выйти на зарубежные онлайн-рынки

«Военторг» планирует выходить на зарубежные рынки с коллекцией одежды «Армия России» через онлайн-площадки.

далее →

23 августа / Комментарии
WalMart объединяется с Google для борьбы с Amazon

WalMart объединяется с Google для борьбы с Amazon

Компания WalMart объединяется с Google, чтобы занять долю на молодом рынке покупок при помощи голоса, где сейчас доминирует Amazon.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!