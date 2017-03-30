В «Одноклассниках» появились витрины интернет-магазинов

«Одноклассники» тестируют возможность продажи товаров и услуг магазинами внутри соцсети. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Уже сейчас можно заказывать фильмы и сериал Megogo и ShowJet, покупать товары из «Спортмастера», MediaMarkt, Clarins и других брендов. На онлайн-витрины администраторы групп продавцов могут добавлять как отдельные позиции, так и категории товаров и услуг, также есть возможность настроить вывод объявления сразу в ленту новостей.

Чтобы заказать товар, пользователю необходимо кликнуть на кнопку «Связаться» в объявлении и написать сообщение в чат. Продавцы смогут настроить ботов для приема заказов в чате и интеграции их со своей системой обработки сообщений с помощью открытого API «Одноклассников». Сервис тестируется на десктопе, в ближайшее время будет доступен и на мобильных устройствах.

Монетизироваться витрины будут за счет рекламы - для этого запущен специальный рекламный инструмент. Объявления с кнопкой «Связаться» можно будет продвигать как промопост в ленте с помощью рекламной платформы myTarget.

В 2016 году выручка направления «Социальные сети» Mail.ru Group (учитываются результаты проектов «Одноклассники» и «Мой мир»; результаты «ВКонтакте» публикуются отдельно) выросла на 1%, до 14,2 млрд руб., рекламные доходы отдельно «Одноклассников» увеличились на 25%.

В ноябре прошлого года «Одноклассники» открыли сервис объявлений о продаже товаров и услуг. Другие сети также имеют подобные платформы: так, «Товары ВКонтакте» используют 1,2 млн сообществ. У Facebook есть сервис Marketplace, с помощью которого можно продавать и покупать вещи у других пользователей, живущих рядом друг с другом.