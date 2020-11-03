В октябре вырос спрос на домашних животных и корма для питомцев

Сервис объявлений Юла совместно с сервисом экспресс-доставки Самокат проанализировали спрос на домашних животных во время самоизоляции, а также выяснили, чем россияне кормят своих питомцев.

Как оказалось, люди чаще всего стали покупать животных рядом с домом. По данным Юлы, спрос на покупку питомцев в пределах 1 км от дома увеличился в сентябре-октябре по сравнению с апрелем-маем на 16,5%. На это указывают как удобство совершения сделки рядом с домом, так и доверие к продавцам из соседних районов. Согласно недавнему исследованию Юлы и ResearchMe, 92% пользователей считают надежными продавцами и покупателями именно людей из своего района или округа.

При покупке домашних питомцев россияне стали чаще звонить продавцам. Так, количество звонков на Юле в категории “Животные” в октябре увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в сентябре.

Повышенный спрос на животных подтверждается и данными Самоката. Согласно исследованию, спрос на товары для животных в сентябре-октябре увеличился в 2 раза по сравнению с апрелем-маем. При этом корм для кошек покупают в 5 раз чаще, чем корм для собак. А в списке покупок владельцев домашних животных лидируют влажные корма — сухие покупают значительно меньше. Среди брендов-производителей кормов наиболее популярными стали Kitekat для кошек и Pedigree для собак.

Согласно данным Самоката, на товары для кошек пользователи тратят больше денег, чем на товары для собак.

Средний чек в категории продукции для кошек осенью по сравнению с весной вырос на 4%. За аналогичный период спрос на товары для кошек вырос в 1,9 раза, а для собак — в 2,6 раза.