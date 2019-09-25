В отделениях «Почта России» появились примерочные

«Почта России» открывает первые примерочные кабины на площадях собственных отделений в Москве. Таким образом, покупателям предоставляется сервис по примерки заказанных вещей. В случае если какие-то товары из полученного заказа не подходят, их можно сразу отправить обратно в интернет-магазин.

На первом этапе примерочные открылись в двенадцати отделениях «Почты России» в восьми округах Москвы, а также в подмосковном городе Одинцово, пишет портал «Подмосковье сегодня». В 2015 и 2017 годах ФГУП уже тестировал сервис примерки одежды для покупателей интернет-магазинов в регионах.