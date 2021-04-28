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В отделениях «Сбера» появятся «СберЕаптеки»

Руководство «Сбера» планирует запустить продажу лекарств в отделениях кредитной организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя правления банка Льва Хасиса.

«Мы планируем сейчас провести пилоты по открытию физических „СберЕАптек“ на площадях наших отделений банков. Если мы увидим, что нашим клиентам нравится возможность совместить поход в банк вместе с тем, чтобы заглянуть в аптеку и что-то приобрести, то мы это будем расширять», — сказал Лев Хасис.

Он добавил, что помещения в отделениях «Сбера» будут предоставляться аптеке на весьма льготных условиях, благодаря чему удастся устанавливать низкие цены на лекарства.

Кроме того, предлагается обговорить с производителями возможность оптимизации фасовки препаратов. В случае достижения договорённости у покупателей будет возможность приобретать точно предписанное врачом количество таблеток, а не платить за всю упаковку, пояснил Хасис.

Помимо всего прочего, у «СберЕАптеки» есть планы по запуску собственной линии дешёвых дженериков.

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Автор: Анна
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